慕舍酒店攜手李永裕 打造「西班牙狂想」藝術盛宴

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享譽國際的慕舍酒店，以其卓越的美食、美酒、藝術與生活品味著稱，此次與國際知名畫家李永裕攜手合作，於2024年7月25日至8月20日，於全館隆重展出「西班牙狂想」畫展。

【李永裕：探索想像力極限的藝術巨匠】

李永裕老師是一位享有盛譽的畫家和雕塑家，擁有豐富的三十年藝術創作歷程。秉持著「探索想像力極限」的理念，他熱衷於將音樂和舞蹈的精髓融入作品之中。李老師的創作以色彩濃烈、表現力強的油畫為主，同時涉足漆畫、石雕、木雕和壓克力等多元媒材，題材豐富多變，不拘泥於形式。「西班牙狂想」畫展匯集了李永裕老師的「佛朗明哥」和「歐洲風情」兩大系列代表作，與慕舍酒店米其林二星餐廳 - 渥達尼斯磨坊（Molino de Urdániz）的西班牙靈魂與熱情相互輝映。

【「佛朗明哥」：生命原力的動感詮釋】

「佛朗明哥」系列透過自由奔放的色彩，捕捉舞者全心投入、頌揚生命的力量。隨著吉他旋律的節奏，佛朗明哥舞者踩踏出輕盈矯健的舞步，女舞者的每一個動作都挑動著靈魂深處的熱情與悸動。李永裕筆下的「佛朗明哥舞者」展現了力與美的完美結合，簡潔的構圖、強烈的色彩，配上粗獷的油畫肌理和充滿張力的筆觸，將舞姿凝結為瞬間的畫面，作品中蘊含著深沉的音樂性，彷彿佛朗明哥舞蹈本身。這些作品不僅令人印象深刻，更被知名作家米蘭·昆德拉選作小說《可笑的愛》中文版封面。

【藝術與美食的完美邂逅】

漫步於慕舍酒店，藝術作品與繽紛畫作隨處可見，與酒店的氛圍融為一體。酒店與七大國際酒莊聯名，每日下午的Wine O’clock時光，賓客可品嚐來自六個國家的頂級佳釀。每個樓層代表一個不同的國家，不僅可以品味專屬國家的美酒，還能欣賞李永裕老師的精彩作品，讓賓客在品飲之餘，沉浸在撼動人心的藝術之中。

米其林二星餐廳Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊-台北一直緊密同步於32小時外的西班牙本店，充滿西班牙浪漫的畫作呼應出渥達尼斯磨坊充滿活力的西班牙現代料理與奔放創意。

Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊 – 午間經典套餐3,680元+10%，主廚套餐5,380元+10%，視覺與味覺皆是精緻典雅的藝術饗宴。

展覽資訊：

李永裕 西班牙狂想畫展

2024/07/25 – 2024/08/20

慕舍酒店 Hotel Mvsa, 台北市建國北路一段61號

線上展間 : https://virtual.metaassets.asia/exhibitions/LiYungYuSpanishRhapsody

歡迎各界藝術愛好者前來參觀，一同感受李永裕老師獨特的藝術魅力與創作激情。更多詳情請訪問慕舍酒店官方網站或聯繫酒店客服。

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