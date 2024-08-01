回饋鄉親 明通捐贈中市府復康巴士-日通號

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明通化學製藥公司為感念創辦人，且回饋台中在地鄉親，實踐企業社會責任，1日捐贈台中市政府的復康巴士「日通號」，未來將在西屯、南屯、龍井、大肚和烏日區服務。台中市社會局長廖靜芝代表受贈，並感謝業者行善不遺餘力，方便身心障礙朋友就醫，協助身心障礙者交通接送，增加社會參與。

明通化學製藥董事長張光道表示，為感念創辦人張日通，於1934年創立公司至今90週年，同時，公司身為台中在地藥廠，與台中市共存共榮，希望「日通號」復康巴士，未來可以造福回饋更多台中市民。

廖靜芝指出，台中市的復康巴士六都唯一全年免費，一年出動80萬趟次，服務量全國最高，因此，亟需新車投入、淘汰舊車。

明通化學製藥，秉持創辦人「克勤創新」的精神和「懸壺濟世，維護健康」的經營理念，不但是唯一同時有西藥廠、中藥廠和食品廠的製藥公司，也是台灣首家通過日本厚生勞動省「醫藥品外國製造業者認定證」的中藥廠。感謝業者善盡社會責任，投入公益，實踐有愛無礙。

社會局強調，台中市透過優化排班系統，提高復康巴士共乘率，進而達到淨零排碳。復康巴士分為平頂和高頂兩款，使用高背輪椅或體型較為壯碩的身障朋友，搭乘高頂復康巴士會更加舒適。復康巴士透過民間企業、團體及市民個人捐贈汰舊換新，歡迎社會各界共同為身障服務而努力。