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真主黨高階指揮官遇襲身亡 遺體傳已尋獲

  • 中央社

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親近真主黨的消息來源告訴法新社，在以色列對黎巴嫩首都貝魯特南部發動空襲時身亡的真主黨高階軍事指揮官舒庫爾，遺體已於事發後近24小時尋獲。

法新社報導，貝魯特（Beirut）南部空襲事件過後短短幾小時，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）也在伊朗首都德黑蘭（Tehran）遇襲喪生，讓外界憂心以哈在加薩（Gaza）的戰爭恐升級為更大範圍的區域衝突。

這名真主黨（Hezbollah）逆名消息來源指出，以軍昨天聲稱擊斃舒庫爾（Fuad Shukr）後，他的「遺體在遭攻擊建築物的斷壁殘垣下被找到」。

以軍表示，昨晚的空襲行動已「殲滅」舒庫爾，並直指舒庫爾是週末期間，在以色列占領的戈蘭高地（Golan Heights）德魯士（Druze）一處阿拉伯村莊發動火箭攻擊的罪魁禍首，造成12名孩童死亡。

以軍形容舒庫爾為真主黨「最高軍事指揮官」，也是真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）的「得力助手」。

今天稍早，真主黨證實舒庫爾人在遭鎖定的建築物內，但說他生死未卜。

根據黎巴嫩衛生部數據，這場在貝魯特郊區的襲擊行動導致5名平民喪生，分別是3名婦女和2名兒童。事發地點是一處人口過於稠密的住宅區，也是真主黨的大本營。

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