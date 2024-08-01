平埔族專法有譜 30人可申請民族認定 擬年底送立院

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平埔族專法有譜？日前憲法法庭認定原住民族身分法未包括平埔族違憲，原民會因而擬訂定「憲法法庭111年憲判字第17號判決施行法」，未來30人以上自然人或合法立案團體可申請民族認定，待行政院核定新民族，民族成員就能向戶政機關登記為原住民身分，預計2024年年底送入立法院。

據憲法法庭111年憲判字第17號認定，我國憲法保障的原住民族，除了山地原住民、平地原住民以外，也包括既存於台灣同屬南島語系的其他原住民族，要求修訂相關法規，並要求要在2025年10月27日修正原住民身分法或另定專法。

原民會官員表示，目前草擬的憲法法庭111年憲判字第17號判決施行法規劃包括30名以上自然人或合法立案團體可持相關證明申請民族認定，待行政院核定為新民族後，即可向戶政機關登記為原住民，且成為新民族10年內其他人若認為自己屬於該民族也可申請納入，此後其後代也可以申請登錄。

原民會官員說，大法官要求應新訂針對其他原住民族身分認定，至於權益保障則會再另訂專法保障。

除了平埔專法外，原民會主委曾智勇表示，後續將建立部落公法人制度、參酌過去實施經驗，修正《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》，中期更要提升至法律位階，因應國土計畫法也將修正相關法規。