Q Burger攜手胡同燒肉推出A5和牛布里歐堡 APP會員搶先品嚐

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優化升級客人用餐體驗，Q Burger獨家攜手日式精緻燒肉品牌「胡同燒肉」，以經典和牛為概念，打造限量聯名「A5和牛布里歐堡」，使用香柔鬆軟的布里歐堡包覆胡同燒肉獨家研製A5和牛漢堡排，套餐搭配外酥內軟的V型脆薯，早晨一次享受肉香四溢的夢幻多層次口感。今（8／1）日起下載Q Burger APP，完成註冊登錄會員即可搶先購買限量聯名新品，此外於任一Q Burger或胡同燒肉門市消費，即可獲聯名限量優惠好禮兌換券。

以日式精緻燒肉服務而聞名的胡同燒肉，選用A5和牛為Q Burger獨家研製和牛漢堡排，將和牛每一份肉汁精華牢牢鎖住，用香柔鬆軟的布里歐堡、鮮脆生菜與主廚特製風味醬汁層層包覆，襯托專屬於A5和牛的濃郁口感，每一口A5和牛布里歐堡都能感受到滿滿肉香。強強聯手堅持選用最高品質食材，碰撞出奢華早午餐享受。

搭配胡同獨家聯名A5和牛布里歐堡，Q Burger推出全新「Ｖ型脆薯」口感再進化，為早午餐絕佳組合增添一道美味選擇。V型脆薯以嚴選法國進口原塊馬鈴薯製作，油炸後熱騰騰的酥脆外皮充滿香氣，內餡口感綿密，再撒上帕瑪森起士粉，每一份皆能細細品嚐馬鈴薯與起士令人著迷的香氣。

Q Burger推出全新升級「Ｖ型脆薯」作為胡同獨家聯名A5和牛布里歐堡美味最佳拍檔。圖／Q Burger提供

迎接獨家聯名登場，即日起（8／1）下載並完成Q Burger APP饗樂會員註冊，即可搶先購買限量新品A5和牛布里歐堡特盛餐，除此之外，8／8起更加碼推出完成指定消費即贈的聯名限定優惠券。