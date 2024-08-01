推進中國式現代化！陸正會同多部門制定「民營經濟促進法」

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大陸國務院新聞辦公室今天（8月1日）上午10時舉行「推動高質量發展」系列主題新聞發佈會，請大陸國家發展改革委副主任趙辰昕表示，正會同多個部門制定「民營經濟促進法」，藉此構建高水平社會主義市場經濟體制。

趙辰昕表示，有關經濟體制改革問題，自從中共十八屆三中全會以來，中國經濟體制改革確實取得了非常多的成就。為什麼取得了這麼多的成就？正是因為全方位地展開、系統性地加以推進。這些年，中國社會主義市場經濟體制更加系統完備、更加成熟定型，為推動高質量發展注入了強勁動力。與此同時，大家也要清醒看到，推進高質量發展也還有一些卡點堵點問題。這正應了大家都耳熟能詳的那句話，就是「發展出題目，改革做文章」。大陸國家發展改革委將深入貫徹落實中共二十屆三中全會精神，把構建高水平社會主義市場經濟體制擺在突出位置，會通過不斷地推進經濟體制改革，狠抓重點任務落實，聚焦處理好政府和市場的關係，持續強化重點領域和關鍵環節改革攻堅，讓市場「無形之手」充分施展、政府「有形之手」有為善為，做到既「放得活」又「管得住」，不斷為經濟社會發展增動力、添活力。具體可以從兩個方面來介紹。

趙辰昕表示，一方面，以改革充分激發各類所有制企業活力，以實際行動落實「兩個毫不動搖」。在國企改革方面，將加強和改進國有經濟管理，建立國有經濟佈局優化和結構調整指引制度，推動國有經濟更多投向保障國家安全、支持科技進步、關係國計民生、提供公共服務等重大領域。

對於民營經濟，將全面落實促進民營經濟發展壯大的意見以及配套舉措，當前國家發展改革委正會同多個部門制定民營經濟促進法，依法依規保護民營企業產權和企業家權益，完善民營企業參與國家重大戰略的體制機制，解決經營主體在市場准入、要素獲取、公平執法等方面面臨的一些急難愁盼問題。

與此同時，推動完善中國特色現代企業制度，推動形成更多世界一流企業。通過這些舉措，推動各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。

趙辰昕表示，另一方面，縱深推進市場體系改革，創造更加公平、更有活力的市場環境。將持續推進落實建設高標準市場體系行動方案部署的改革任務。在基礎制度上，將持續完善產權保護、市場准入負面清單、公平競爭、全面創新、社會信用等制度，夯實高標準市場體系建設的根基。

趙辰昕舉例，比如，市場准入負面清單制度自2018年起全面實施以來，已經歷經3次修訂，事項大幅縮減，一批群眾關心、企業關切的准入壁壘得到破除，有效激發了市場活力。未來，還將推動制定完善市場准入制度的意見，發佈新版市場准入負面清單，同時推出一批放寬市場准入特別措施，為全國範圍內進一步放寬准入作出探索，為各類經營主體提供更加廣闊的發展空間。

在要素配置上，將持續深化要素市場化配置綜合改革試點，健全資源環境要素市場化配置體系，讓各類先進優質生產要素向發展新質生產力順暢流動、高效配置。在暢通循環上，下一步重點是加快構建全國統一大市場，將制定全國統一大市場建設指引，更大力度破除地方保護、市場分割等障礙和掣肘。通過這些舉措，持續激發全社會內生動力和創新活力，為推進中國式現代化源源不斷地注入動力。