交通部延長補助提高津貼 但客運駕駛缺口仍近4成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近7年公路客運駕駛自5723人大幅減少至3592人，減幅逾37％，近年交通部祭出3大方案協助業者延攬並培育駕駛。審計部發現，目前仍有近4成人力缺口，駕駛人力斷鏈問題仍待解決。交通部表示，已延長補助時間並提高津貼，另也研商將客運業納入勞動部留用外國中階技術人力計畫相關規範，訂定相關條件，避免低薪聘僱，衍生勞動力替代效果。

公路局為協助公路公共運輸業者延攬及培育駕駛人才，2019年起推動大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案、公路公共運輸大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案、公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案，並配合TPASS行政院通勤月票，延長擴大就業獎勵方案補助期間至2025年2月28日止，以利補足人力缺口。

審計部指出，經調查大客車駕駛招募推動措施執行情形，就業安薪方案（2019.6.12～2020.11.30）及穩定就業留才方案 （2022.8.20～12.31），已協助業者招募駕駛員1650人，但未持續追蹤留任現況及分析離職原因，不利衡量補助方案推動成效。

另擴大就業獎勵方案（2023.3.1～2025.2.28）截至今年3月底，協助業者招募駕駛員1106人，但與公路局去年2月統計公路及市區汽車客運業駕駛員缺額1819人比較，仍有近4成駕駛人力缺口未補足。

審計部表示，穩定就業留才方案、擴大就業獎勵方案截至今年3月底，招募駕駛員共1598人，但實際獲補助者僅有632人，符合前揭方案規定就職滿3個月的駕駛員未達4成，補助方案吸引人才留任的誘因似有不足，駕駛人力斷鏈問題仍待解決。

審計部也提到，公路局研議參考日本，以外籍移工補足國內駕駛人力缺口，但我國客運業駕駛人力缺工成因複雜，若未就癥結改善，恐發生勞動力替代效果，影響國人就業權益，且目前針對引進移工從事公共汽車客運業，還缺乏外籍人士取得職業駕駛執照、華語能力檢定等配套措施，有待審慎評估。

審計部強調，已函請行政院督促確實掌握駕駛缺額數據，釐清離職癥結，研謀改善產業環境、適度調整求才條件的有效措施。

交通部回應，公路局為持續補足駕駛人力缺口，已修正發布擴大就業獎勵方案延長補助期間，提高訓練期間每日生活津貼補助上限金額，並由公路局全額補助，且明定業者申請補助須提出留才措施計畫，敘明薪資結構、福利措施及教育訓練等，落實留才作為。

公路局也已邀集國家發展委員會、勞動部及客運公會等，研商將客運業納入勞動部「留用外國中階技術人力計畫新增中階技術工作之工作類別相關規範」草案內容，並就駕駛受雇資格、 語言能力、薪資水準訂定相關條件，避免發生低薪聘僱，衍生勞動力替代效果。