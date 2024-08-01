新北逾萬筆土地無人繼承！總價值破200億 恐遭標售

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新北市自今天8月1日起，將列冊管理2024年度逾期未辦理繼承登記的土地及建物，地政局呼籲繼承人盡速辦理繼承登記，以維護個人財產權益。根據統計，列冊管理土地、建物逾萬筆，若以今年公告現值估算，總價值超過200億元，其中還有7筆土地超過億元。

地政局地籍科科長王珮榕指出，自繼承開始日起逾1年未辦理繼承登記者，經公告繼承人於3個月仍未申請，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理15年，期間內仍可向地政事務所申辦繼承登記；逾15年仍未辦理所有權移轉者，將移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保存10年，如無人申領則歸屬國庫。

王珮榕提醒，《民法》規定子女對父母的扶養及財產繼承並無性別差異，均有扶養義務及繼承財產權利，同性婚姻配偶間準用《民法》繼承編規定，也有相互繼承的權利，若因繼承人人數眾多難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中一人以上申請登記為全體繼承人公同共有，以避免不動產列冊管理期滿被標售。

地政局統計，今年度列冊管理被繼承人共2127人、土地1萬1384筆、建物632棟、土地總面積259.69公頃，若以今年公告現值估算，這些土地、建物的總價值達203.24億，其中還有7筆土地價值破億元，其中價值最高的是位1筆於新莊副都心，鄰近機捷新莊副都心站，面積1178坪、價值15.5億元的商業區土地。

民眾若想了解未辦繼承不動產資訊，可上新北不動產愛連網的「逾期未辦繼承土地列冊管理資料查詢」，如果對申辦繼承登記有任何疑問，可洽新北市各地政事務所，或上地政局官網「業務專區」的「登記」項次下查詢相關申辦流程及應備文件。