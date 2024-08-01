新竹巿田徑場大棚架漏水如瀑布 民眾躲雨變淋雨

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新竹市政府斥資2.5億全面翻新新竹市立田徑場於2020年啟用，然而前幾天新竹傍晚下起大雨，田徑場旁大棚架不斷漏水有如瀑布，市議員黃文政批評，民眾因天氣轉差而躲進大棚架避雨，不料反遭如瀑布般的水淋得滿身，直呼實在荒謬；市府表示，初判為排水管道阻塞，將研議改採明溝方式排水。

原市立體育場周邊因高聳圍牆阻隔，田徑跑道僅舉辦運動賽事開放，使用率偏低，市府爭取中央預算重新規畫為「市民廣場」，拆除過去阻礙路線的觀眾台，路線更加便民，也更新藍色PU跑道並全面開放，也新增大棚架讓民眾可在此跳舞、打太極拳等。

然而，前幾天傍晚下起大雨，有民眾趕快跑進大棚架下躲雨，反而被淋得全身溼，市議員黃文政也在臉書貼出影片，他接到大棚架疑似損壞導致漏水的陳情，原於田徑場運動的民眾因天氣突變下雨而躲進大棚架避雨，不料卻反遭如瀑布般的水淋得滿身濕，直呼實在荒謬。

黃文政也表示，市民廣場斥資上億，近年才剛完成，竟出現大棚架疑似損壞導致漏水的情況，也請市府用最快速度了解漏水原因並盡速修復，還給市民能遮陽避雨的舒適大棚架。

市府教育處表示，體育場於接獲消息後隨即了解狀況，初步研判為排水管道阻塞所致。先前體育場多次疏通排水管道，但暗管仍會發生樹葉阻塞情事。目前正研議改採明溝方式排水，將更容易進行排水疏通。