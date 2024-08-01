太猛了！他歐印1檔重電股狂賺6千萬 達人曝下車時機

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【中時新聞網 吳美觀】近期台股劇烈震盪，許多投資人難以獲利。但投資達人王宏智在過去五年長期持有重電股華城，於今年三月獲利出場，大賺6千萬元、報酬率達12倍。他認為，隨著美國大選逼近，川普的言論可能對股市造成影響，第3季仍可把握多頭行情的尾巴，然而一旦台灣出口數據轉弱，便會考慮出清手中持股。

華城去年財報表現亮眼，稅後純益與營收均繳出好成績，推升股價從年初的 340 元左右，飆漲至7月最高價1030元，漲幅超過2倍。若回溯至2023 年初，股價僅在 4、50 元左右，換言之，僅一年半的時間，股價就翻了20倍。

股神巴菲特向來主張長期投資，認為買入優質標的並長期持有，才能發揮複利的效益。

據鏡周刊報導，現年35歲的投資達人王宏智表示，他過去5年長期持有華城，於今年3月獲利出場，獲利達6千萬元、報酬高達12 倍。

接下來股市走勢會如何呢？他認為，由於美國大選將至，川普的發言將成為股市變數，第3季為這波多頭市場的尾聲，進入第4季時應留意市場波動並謹慎操作。

報導指出，王宏智解釋，當台灣出口數據開始下滑時，景氣通常會於半年後出現修正，屆時股市可能轉為空頭，若出口數據確實轉弱，他將考慮出清手中持股，並資金轉往美債，停泊債市的資金，將於明年1月美國大選結束後再伺機而動。