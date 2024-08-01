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被川普嗆印度裔搖身一變成非裔？賀錦麗不忍反擊了

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賀錦麗回嗆川普。圖／美聯社
賀錦麗回嗆川普。圖／美聯社

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【中時新聞網 許庭瑛】美國共和黨總統候選人川普31日在芝加哥參加全國非裔記者協會（National Association of Black Journalists）年會，當眾質疑副總統賀錦麗從印度裔「搖身一變成為黑人」，賀錦麗當日在休士頓活動上不客氣回嗆，稱川普又使出分裂、不尊重的「老把戲」。

綜合外電報導，川普31日在年會上質疑賀錦麗印度裔血統，而且也一直宣傳她的印度裔血統，但她幾年前突然「變成了黑人」，因為她現在希望被當作非裔，更嗆道：「所以我不知道她是印度裔或非裔？我尊重其中任何族裔，但她顯然沒有，因為她一直都是印度裔，忽然之間轉身離開，變成黑人。」

賀錦麗具有印度裔及非裔血統，是美國首位非裔兼亞裔副總統，她的母親出生於印度，父親是源自牙買加的非裔。

《滾石》（Rolling Stone）雜誌報導，賀錦麗也在當天晚間於休士頓一個歷史悠久的黑人聯誼會（Black Sigma Gamma Rho sorority）不客氣回應了，稱川普這項指控是「分裂與不尊重」的「老把戲」，更直接說：「我只想說，美國人值得更好的」、「美國人應該要擁有一位說真話的領導人，一位在面對事實時不會以敵意回應的領導人。」

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