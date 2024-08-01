油價彈升 苯價、SM勁揚 台化、國喬、台苯營運走堅

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油價震盪彈升，苯原料連動勁揚41美元，每噸價格重新站上千美元關卡，達1009美元，乙烯小漲3美元，SM也隨成本拉抬，報價彈升30美元，每噸1145美元。具芳香烴佈局的台化（1326）以及SM廠台苯（1310）、國喬（1312）營運走堅推進。

此外，五大泛用樹脂最新現貨報價僅EVA因買盤增溫，報價上漲10美元，每噸1160美元；PVC、PP及ABS、PS在成本支撐，悉數持平走堅；PE則因買盤趨緩，報價下跌10美元。

分析師表示，7月原料純苯供應增加與下游需求預期轉弱，或先拖曳SM價格重心下移，惟隨著終端季節性需求淡季結束及成本端原油、純苯上漲預期支撐，第三季SM價格或逐步走高。

大陸SM產能利用率67.86％。8月天津大沽、吉林石化SM裝置預計檢修，中泰化學有投產預期，但需關注投產進度。需求端ABS、EPS有新裝置投產計劃，SM供需結構偏強，且市場有可能提前交易「金九」預期，物價存上漲驅動。

9月華泰盛富、寧波大榭SM裝置存檢修計劃，需求受金九銀十旺季支撐，增量預期良好，SM供需結構或進一步走強，進而支撐價格繼續走高。

大陸7月下旬ABS市場行情大穩小動，單月價格漲幅約1.48％。目前ABS產能操作率約65~70％，生產商操作方面偏向輸出信心，產品定價堅挺為主。產業整體庫存少量上升，供應端對ABS現貨價格支撐力道持穩。

此外，大陸7月PVC生產企業檢修及降負荷帶來的減損高74萬噸以上，為2019年5月來最大減損月份；加台塑計畫8月中旬至9月中旬歲修，韓國PVC企業也因庫存充足及船運緊張，8月計畫減產。市場預期，因檢修減損支撐，加上印度8月中旬雨季將逐漸過去，需求逐步回籠，有利亞洲8月PVC價格表現。