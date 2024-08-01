待遇權益不如幼教師 公幼教保員3日上街頭抗議「一園雙軌」

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全國幼教產業工會即將於3日號召公幼教保員走上街頭，赴教育部大門口抗議，呼籲政府檢討「一園雙軌」教保員與幼教師待遇不平等相關問題，也希望教育部與勞動部能夠釐清責任歸屬，改善幼托整合的錯誤政策，不要再互踢皮球。

全國幼教產業工會於今（1）日召開記者會，並提出11點訴求，呼籲政府改善13年來幼托整合錯誤政策。

全國幼教產業工會許文菁表示，3日抗議的主要訴求是「教保要平權、權益要健全、教保無歧視、福利要一致」，呼籲政府檢討幼教師、教保員不對等的情形。屆時預計將有1000到1500人到場，下午1時30分從自由廣場集合，下午2時步行到教育部門口，發表定點演講。

許文菁也提到，全國約有7000位教保人員，但幼托整合13年來，教保人員面臨工作環境惡化，長期以來還與教師做同樣的勞務工作，待遇與與權益卻有顯著差異。

許文菁說明，公幼教保員沒有國民旅遊卡，即便取得碩士資格，薪水也只提升1.05倍，幼教師則是提升1.16倍。另外像是產假、婚假、喪假等，日數更是不一致。

許文菁還說，教保員聘任是依照勞基法進用，連續工作4小時須休息30分鐘，但工作當下常常是忙到無法休息，同時要備課、處理班務與回應家長訊息，再加上小朋友的意外狀況隨時會發生，不該以管理工廠的方式來規範教保員工時。