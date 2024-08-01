德式扭結麵包vs.台灣珍珠奶茶

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醒吾科技大學觀光餐旅學院與馬來西亞維峰學院合辦研習交流活動，馬國青年學子現場驚嘆聲連連。「哇！沒想到自己烘焙出爐的德式扭結麵包這麼香」，隔壁飲調教室學員學會調製珍珠奶茶，親身感受台灣珍奶魅力，更大讚台灣珍奶果然名不虛傳！

醒吾科技大學觀光餐旅學院與馬來西亞著名烘焙學校Velford Academy(維峰學院)合作辦理為期五天的「臺灣烘焙與觀光軟實力海外研習」活動，透過此次的深入交流，讓參與活動的師生，拓展國際視野，交流分享彼此技術與經驗，開創廚藝新思路。

計畫主持人觀光系林筠華老師表示，醒吾科大每年都與維峰學院合辦海外研習交流活動，因醒吾屢屢規劃精彩的師資與課程，去年受到學員們的熱烈回響，更今年共吸引來自馬來西亞101位學員及9位老師參與此次交流活動，希望能夠讓海外學子見識台灣的烘焙實力與手搖飲魅力。

林筠華強調，研習活動規畫了台灣最具魅力的手搖飲製作教學，授課的王建華老師具備晶華酒店上庭酒廊資深調酒師之經歷，還擁有專業咖啡師與調酒師證照。課程亮點為製作商品版與成年版黑糖珍珠奶茶，以Baileys 奶酒為珍珠奶茶增添更豐富的香氣層次與口感，同時也為學員們介紹手搖飲店基本茶飲之種類並實際製作，可以為學員們未來在構思烘焙產品搭配時提供參考。

而此次烘培課程，除了教導學生製作台式經典麵包以及學生喜愛的經典伴手禮蛋黃酥、鳳凰酥與花蓮薯等，還特別邀請到業界知名的康豐柚師傅進行分享與教學，指導同學們如何製作傳統法國麵包、辣椒卡門貝爾、德式扭結麵包與雙乳酪鹼水包。此外，「辣椒卡門貝爾」食材除了原有的墨西哥辣椒外，還結合了台灣特有的剝皮辣椒，為歐式麵包增添了些許台味，同學們興趣盎然，等不及麵包出爐就大快朵頤。

維峰學院首席培訓師陳奕儒從事烘培行業已有9年，去年也曾參與醒吾海外研習活動。他表示，去年與今年最主要的差異，在於去年只帶了80位學生，這次則帶了將近101位，而此次研習活動對於學生最大的挑戰，應是這裡的上課環境與馬來西亞的差異較大。他大讚醒吾科大教學設備齊全，老師們教學時很細心，台灣也很有人情味，希望能多來幾次。

維峰學院畢業生嚴慧雯表示，此次交流對中式酥餅最為印象深刻，因為在馬來西亞較少能學到中式酥餅的作法，也對醒吾科大的教學設備齊全感到驚喜；維峰學院畢業生何敏慧也同樣對中式酥餅感到印象深刻，除了在馬來西亞很難學習到這類型的糕點，教室和設備也比在學校大且多樣，此次也非常開心能學到新的糕點烹飪技術與飲品調製做法。

這次醒吾科技大學觀光餐旅學院與馬來西亞維峰學院合作的「臺灣烘焙與觀光軟實力海外研習」活動，規劃的行程十分多元，醒吾科大觀光餐旅學院黃寶元院長與維峰學院周建文院長，期許參與課程的學員，以積極的態度面對交流過程中的挑戰與困難，通過自己的智慧與努力，克服一切困難，取得豐碩的成果，從中獲得啟發，成為自己未來創新或創業的養分。