SUZUKI凱騰鈴木汽車台北南港展示中心暨服務廠全新開幕

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SUZUKI凱騰鈴木汽車於8月1日於台北市南港區舉辦【創造無限 玩樂無界 南港展示暨服務中心開幕記者會】，全新落成的南港展示中心，座落於南港區南港路的樞紐地段，具備高度交通便捷與機能性，打造新車展示、車輛保修支援以及車主專屬活動的全方位整合空間。

開幕記者會現場邀請TAIWAN SUZUKI金鈴汽車長谷川 靖董事長與凱騰鈴木汽車董事長林傳凱等長官們前來出席共同為全新南港展示中心進行開幕剪綵儀式，當日以台北老字號醒獅團演出祥獅獻瑞為開幕活動揭開序幕，也希望為凱騰鈴木汽車南港第一家展示中心帶來吉祥好彩頭，也增添了濃厚的熱鬧氛圍。

左：「台灣Suzuki 金鈴汽車 董事長 長谷川靖」 右：「凱騰鈴木汽車 董事長 林傳凱」

為凱銳集團旗下的凱騰鈴木汽車，在今年取得日系品牌SUZUKI汽車經銷權後，斥資千萬打造全新台北南港展示暨服務中心於今日正式開幕，沿襲Go Unique的品牌概念，力求打破傳統思維，為年輕族群打造最獨特的全方位展示中心，以提供北部客群購車諮詢與售後保養維修之服務，凱騰鈴木汽車期望在地深耕永續經營，拓展更寬廣的服務範疇。

開幕記者會最為現場驚喜亮點為凱騰鈴木汽車董事長林傳凱私藏改裝愛車JIMNY亮相，與日本改裝廠Wald聯合打造獨一無二JIMNY改裝風格，將霸氣越野精神發揮的淋漓盡致，同時展現林傳凱董事長私下熱愛JIMNY的一面。現場也邀請由JIMNY改裝成行動咖啡車–居米咖啡進駐展間，提供貴賓多樣化飲品享用，為開幕會增添一大話題熱度。

同時為迎來SUZUKI全新第四代SWIFT的正式上市以及歡慶全新南港展間開幕，本周末8月3日(週六)至4日(週日)將延續開幕的熱鬧喜慶氛圍，舉辦【無限鈴感VIP體驗活動】，包含體驗DIY魔法香氛蠟燭以及創意玩改裝車交流會等豐富活動，同時凱騰鈴木汽車也歡迎SUZUKI車主回廠登記車籍資料，即可獲得凱騰鈴木汽車開幕限定禮-品牌不銹鋼冰磚組，誠摯邀請貴賓與車迷好友蒞臨。