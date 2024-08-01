全球財報季 行情急轉彎行情

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國際股市面臨漲多後的技術性修正，同時美股與台股進入財報密集公布期，漲勢在前的個股，必須拿出更優於市場預期的財報與展望，才有利股價維持上漲表現。

美國總統大選剩下不到百日，川普遭槍擊大難不死，拜登宣布退選、副總統賀錦麗接棒，原本氣勢上可能出現一面倒的格局，然而在近日的多份民調中卻顯示，賀錦麗支持度緊咬甚至已經超越川普，至少回到五五波的對決，也讓最終結果再度變得難以預期，但是不論最後誰當選，持續對抗中國的路線基本上不會改變。

聯準會於美東時間七月三十日、三十一日召開決策會議，多項經濟數據顯示美國通膨降溫、勞工市場成長減速等，加上之前主席鮑威爾的談話，都顯示已經相當接近開啟降息循環的時間點，市場普遍認為此次會議可能是最後一次按兵不動，但是將為未來降息行動鋪路，據芝加哥商業交易所FedWatch工具顯示，九月降息機率約當九成。

部分資金轉戰中小型股

國際股市約自七月中旬起，面臨漲勢中的技術性回檔，美國道瓊指數創下四一三七六點的歷史新高後，修正至二○日均線反彈，目前仍在四萬點之上，屬相對強勁，S&P 500指數回測六○日均線支撐，Nasdaq指數則修正至六○日均線之下，原先最為強勢的費城半導體指數，漲勢最高而修正幅度也最深，最大跌幅約十七．八％，已跌破一二○日均線。

不過相對於主要指數與大型股，被視為反映中小型企業狀況的羅素二○○○指數，近期則約上漲十％，顯示部分資金可能轉向中小型企業尋求機會。歐洲方面，德國股市表現穩健，維持高檔橫盤整理格局，短中期均線已呈現糾結，正在舉辦巴黎奧運的法國，則修正回檔至二四○日均線之下，三黨不過半也意味著政局短期內應不至於有太大變動。

而在亞洲股市方面，日經指數創高四二四二六點後拉回，一口氣跌破四萬點大關並修正至一二○日均線之下，日本央行決議升息至○．二五％，並宣布每季減緩購買日本公債，韓國股市自波段高點修正回到一二○日均線後反彈，弱勢的中國上證、深證與香港恆生指數，都仍在試圖打底階段。

台灣加權指數隨美股拉回，並兩度跌破二二○○○點，波段最大修正幅度近十．六％，目前在六○日均線附近，短期內或有急跌過後的技術性反彈。投信本月買超逾一千億元，不過外資卻是賣超逾三○○○億元，且在期貨市場空單仍高達三．七萬口，是否能就此順利止跌恐還有變數。

另一個觀察重點則是成交量能，除了法人籌碼變化，颱風休市前的三個交易日前，融資餘額減少約一百億元，三○日則減少達六三．七億元，自高檔整體已減少近一五○億元，而整體成交量能呈現明顯萎縮，已連續五個交易日低於五○○○億元，其中有四個交易日，更低於四○○○億元，顯示市場資金相當謹慎。

龍頭台積電自歷史高點一○八○元回檔至九一五元、約十五．三％，鴻海修正近兩成後反彈，六○日均線帶來一定程度的支撐力道，聯發科修正二一％至一二○日均線，廣達則來到二四．二％，至一二○日均線之下。四大電子權值股表現弱勢，顯示本波修正主要針對科技類股，獲利應該不是太大疑慮，當屬評價上的調整。

財報不一定是股價萬靈丹

金融指數仍屬相對抗跌，目前持穩在六○日均線之上，尤其金控雙雄富邦金與國泰金，都在二○日均線上下，具有穩定軍心的效果，而營建指數則是逆勢創高，表現相對強勁。代表中小型股的櫃檯指數雖然一度逼近一二○日均線，不過其實跌幅仍低於十％，與美股同樣都是中小型股優於大型股的表現。

美股進入超級財報周，不過在累積了一大段的漲幅後，近期國際股市進入技術性的回檔修正，因此，即使財報表現良好、財測優於預期，也仍有可能無法維持漲勢，如台積電於法說會上修財測，第二季財報也相當優異，然而ＡＤＲ在一周內仍下跌十一．五％，目前已從一九○美元以上的高檔，拉回至一五五美元附近。（全文未完）

文／黃俊超

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