林毅夫指日被美「誤導」致經濟停滯：大陸不會重蹈覆轍

香港英文《南華早報》1日專訪北京大學經濟學教授、前世界銀行首席經濟學家林毅夫，分享最新觀點，分析闡述政府和市場之間關係，及中國與日本發展模式的對比。強調「日本被美國誤導了，但我們不會重蹈覆轍。」

林毅夫建議開發中國家政府，在建設和優化工業基礎發揮積極作用的「新結構經濟學」理論，被廣泛認為在過去十年影響中國經濟政策。 林毅夫受訪繼續主張，產業政策對於中國技術創新和產業升級的重要性，實際上，已開發國家的技術創新也會在沒有產業政策的情況下，停滯不前，而開發中國家被告知「不能將產業政策用於支持基礎研究之外的任何事情」，其實是被洗腦了。 林毅夫強調，開發中國家的知識分子不該輕信已開發國家聲稱的「能做什麼或不能做什麼」，而是應當總結經驗，提出新理論，做任何認為正確的事。他舉日本經濟被美國壓制為例，正是聽信美國，才導致日本30多年來經濟蕭條、產業發展停滯不前。他堅信，中國不會重蹈日本的覆轍，中國會繼續向前發展。 《南華早報》報導，林毅夫過去被認為直言不諱的產業政策宣導者。雖然中國在電動汽車等領域取得成功，但也有人擔心配置不當或浪費、過度投資或所謂「產能過剩」。 林毅夫認為，經濟發展需要不斷技術創新和產業升級，而技術創新和產業升級又需要研發。創新過程中，不可避免地會出現很多「市場失靈」。由於科研成果屬於公共產品，不能產生高額利潤，如果政府不支持，企業可能不願意投資。如果政府不為新發明提供專利保護，企業也不會願意開發新技術，因為很容易抄襲。 對於開發中國家來說，必須繼續攀登工業階梯，從低向高生產率產業邁進。過程如想成功，非常基本的原則是——必須建立在比較優勢的基礎上。 「政府可以撬動的資源有限，所以應該把有限資源配置給具有比較優勢的產業。這種行為就是產業政策。」林毅夫表示，盡管產業政策一直被認為是錯誤的，但沒有看到任何一個已開發國家，能夠在沒有產業政策情況下，保持全球領先地位。若政府不支持基礎研究，技術創新就會停滯不前，這本質上是產業政策，盡管他們不承認這一點。 所以，美國處於世界領先地位的各種技術和產業的基礎研究，早期都得到美國政府支持。義大利經濟學家馬祖卡托（Mariana Mazzucato）因此形容，美國是個「創業型國家」。然不幸的是，開發中國家被告知「不能將產業政策用於支持基礎研究之外的任何事情」，大多數人都被洗腦了。 二戰以來，能追上已開發國家的開發中經濟體很少，大多數都陷入貧困陷阱或中等收入陷阱，只有少數東亞經濟體和以色列採用積極的產業政策，支持比較優勢的發展。林毅夫說：「我不是因為喜歡產業政策而支持它」，其遵循的原則是，任何經濟體要發展，都必須讓市場發揮作用，給予企業家足夠激勵，並發揮政府作用，克服企業家無法解決的市場失靈。「產業政策是其中一種工具，我很高興地看到，最近這已成為一種共識。」 林毅夫說：「開發中國家的知識分子有責任總結經驗，提出新理論。不應該簡單地等待已開發國家告訴我們能做什麼或不能做什麼。應該做任何我們認為有效的事情。」 「當然，大多數產業政策最終都會失敗。我認為學者不該說，因為有失敗，就反對產業政策。就像不能說我們不需要企業家，因大多數初創企業最終會失敗。相反，應研究什麼樣產業政策是成功的，這樣當未來制定更多產業政策時，可確保更高成功和更低失敗機率。」 林毅夫不認同，中國將重蹈日本經濟停滯這一覆轍的說法指出，上世紀八十年代，日本GDP達美國65％至70％，而中國目前經濟規模是美國的60％至70％，似乎一樣。當時美國對日本態度，包括用各種藉口在半導體晶片、汽車等方面壓制日本，和如今美國對中國態度也很類似。 「結果，日本經歷30年經濟蕭條。」惟林毅夫稱，中國不會重蹈日本覆轍。因中國在產業升級方面仍有許多後發優勢。如果按購買力平價計算，中國目前人均GDP僅為美國1／4左右。若以市場匯率計算約為1／6。 此外，因第四次工業革命，中國正與已開發國家在人工智慧、大數據等新興產業站在同一起跑線。同時，中國在這些新興產業中具有四大優勢。 首先，這些新技術需要熟練的工人，中國有很多。其次，中國有巨大的國內市場，新發明可立即進入，在實現規模經濟的地方，生產成本較低，增強全球競爭力。第三，如新發明需要硬體，中國擁有最好的製造業生態系統。第四，中國有產業政策，將結合有效市場與有效政府的作用。 林毅夫指出，「產業政策」一詞是日本人創造，二戰後，日本使用這個詞指代政府為支持新產業發展做的努力。「為什麼日本落後了？」 林毅夫表示，大家一度認為日本經濟會超過美國，但簽署《廣場協議》後，美國聲稱「產業政策是錯誤的」，許多國家信了，日本最終也被誤導，而中國不會被誤導。 林毅夫強調：「想想看，上世紀八十年代以後，日本發明了哪些世界領先的產業？日本的經濟發展停滯不前，是因為放棄產業政策來孵化新的產業。但中國不會這樣做，所以中國會繼續發展。」