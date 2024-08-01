成功高中首位女校長上任 延續「全球視野 成功領航」願景

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台北市立成功高級中學今（1）日舉行成功高中校長交接茶會，由前任校長孫明峯交接印信給新任校長劉晶晶，成為成功高中百年校史上第17任校長，也是創校以來首位女校長。劉晶晶表示，成功高中是培育國家棟樑的重要搖籃，現在棒子交到我的手上，期許自己能創造形塑活力、深耕實力、厚植競爭力的環境，實現「全球視野，成功領航」的願景。

新任校長劉晶晶畢業於國立高雄師範大學英語系，赴美取得德拉瓦大學語言學研究所碩士，曾在成功高中任教20年，兼任教務主任3年，109學年度起擔任中崙高中校長，辦學績效深受師生及家長的肯定，今年3月經台北市教育局校長遴選委員會通過轉任成功高中校長。

劉晶晶表示，期許自己創造形塑活力、深耕實力、厚植競爭力的環境，讓學生彼此間能夠良性競爭激發活力，也讓自己打破框架發揮，時代變遷，不僅要讓學生與時俱進，更要能搶得先機，未來要讓學生與世界同步、與未來接軌。

前任校長孫明峯致詞打趣表示，雖然常常告訴孩子與老師「只要努力一定會被看到」，但是擔任校長或行政工作時，體會到「只要不努力一定會被看到」，昨日在校園巡查時，經過各班教室看到老師認真教書，偶爾還會有學生暴動，4年的時間還真有點感傷，但是卸下工作時，又感覺人生一片光明。

孫明峯也說，學校已經建立起很好的制度，學生作息狀況良好、學習氛圍穩定，升學率也會自然提升，今年學測申請入學放榜，預期今年成果會比去年更進步，考上醫學系的學生，也將「數倍」成長。