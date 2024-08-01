台南「熱爛這城」消暑神器登場 安平古堡COSPLAY享霜淇淋優惠

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台南高溫讓人熱到受不了，臉書粉專「圖地」整理中央氣象署1991至2020統計數據，各城市每年超過30度以上天數，台南高達186天名列全國第一，網友以「熱蘭遮城」諧音「熱爛這城」形容台南天氣；安平古堡為了讓入園民眾沁涼一下，即日起至9月1日舉辦「扮裝就送霜淇淋」，民眾只要扮裝入園，於園區拍照上傳臉書或IG打卡，即享霜淇淋買1送1！

安平古堡舊名熱蘭遮城，6月間因為台南被形容是全台最熱城市，引來網友創意將熱蘭遮城戲稱「熱爛這城」，受到許多熱烈討論。目前正值暑假，天氣酷熱難耐，為了讓民眾在炎夏仍不減前前往台南參訪古蹟園區的意願，台南市文化局於安平古堡推出「扮裝遊園霜淇淋買1送1」優惠活動。

文化局指出，即日起凡民眾於入園時有做特殊裝扮或角色扮演，且扮裝不限作品主題及外觀年代，於安平古堡園區內拍攝扮裝照片後上傳至臉書或IG個人帳號打卡，並標記hashtag「＃COSPLAY遊熱蘭遮」，向工作人員出示打卡畫面後，即可享有霜淇淋買1送1優惠。

文化局表示，扮裝活動選定於安平古堡園區舉行，除回應民眾對台南酷熱天氣的話題討論，更是呼應「台南400」，再現17世紀熱蘭遮城匯集世界各地與大員當地各族群的景象，展現多元文化在此碰撞融合的文化精神，也為即將在8月文博會登場的大型「熱蘭遮市集」預告熱身，歡迎大家來安平古堡體驗創意與文化交融的夏日盛會，度過「涼爽」的暑假！