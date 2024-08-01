《產業》第二屆灣聲國際音樂大賽2025年登場 臺灣音樂文化為核心

【時報記者任珮云台北報導】全球唯一以臺灣音樂文化為核心的國際音樂大賽－灣聲國際音樂大賽，第二屆將於2025年登場，以來自瑞士、美國、加拿大、新加坡、香港、日本及臺灣的評審陣容，及高額的獎金網羅世界各地的小提琴家與作曲家，兩項比賽的樂曲皆以臺灣為創作元素，是全世界獨一無二的古典音樂大賽。

灣聲樂團（OneSong Orchestra）是臺灣一支推廣臺灣音樂文化的古典樂團，2017年2月由臺灣作曲家李哲藝所創設，獲企業家雷輝及企業界藝文愛好者共同支持而成立。其主要演出臺灣人所創作，或者以臺灣的素材所寫作的音樂作品。2018年6月24日成立樂團後援會，由宏碁(2353)集團創辦人施振榮任後援會會長迄今。

2023年第一屆灣聲國際音樂大賽共吸引來自全球共46組，13個國家的音樂家報名，首獎由來自俄羅斯的「Klever Quartet」摘獲，其中成員Andrey Rostsik表示：「因為跟臺灣音樂不熟悉，所以在網路平台上聽了相當多的功課，嘗試將俄羅斯的靈魂融入臺灣音樂之中，也因為這次演奏到臺灣作品，讓我們感到非常驚艷，未來我們也會將在俄羅斯演奏臺灣音樂，分享給俄羅斯的聽眾們。」，正是因為這樣的音樂交流，更顯得音樂無國界之精神，也證明了臺灣音樂能夠站上一流的古典音樂平台，並讓全世界的一流的音樂家與古典樂迷感動。

灣聲樂團音樂總監李哲藝表示：「灣聲國際音樂大賽的計畫，在灣聲樂團成立之初就已存在。」臺灣音樂要走出島嶼，不該限於對外展演，更要雙向的讓世界演奏臺灣音樂，藉由灣聲國際音樂大賽讓世界各國的頂尖好手認識臺灣作品以及臺灣文化，再將臺灣音樂作品傳遞國際，更透過全程網路直播比賽，讓世界看見傑出的臺灣音樂樣貌以及樹立臺灣音樂價值。

灣聲國際音樂大賽獎盃『夢嶼蝶』，是委由曾獲得Icon Honors貢獻大獎(Contribution Honors)的「法藍瓷」設計製作，臺灣造型的寶石代表了臺灣音樂的珍貴，蝴蝶的翅膀則代表著讓臺灣音樂翱翔國際，透過灣聲國際音樂大賽讓世界看見臺灣。有別於首屆，第二屆灣聲國際音樂大賽將於作曲組賽後舉辦作曲論壇，由國內外作曲家一同共襄盛舉，不僅討論創作手法及臺灣為素材的音樂創作，更將針對賽中的作品深入探討。