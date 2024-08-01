南市勞工局外國人管理法令課程　提升移工服務品質

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為落實黃偉哲市長「希望家園」的理念，讓來府城打拼的外國人能夠安心在臺南工作和生活，臺南市勞工局今年於關子嶺富野溫泉會館舉辦了4場「外國人管理人員法令課程研習會」。首場研習會於今日正式啟動，邀請事業單位及私立就業服務機構參與，期望透過這些課程提升服務移工相關事務的能力和品質。

勞工局長王鑫基表示，臺南市轄內移工人數為66,267人，其中產業移工共50,984人（占77%）、社福移工15,283人(占23%)，隨著移工人數逐年增加，期盼透過辦理研習會讓管理人員獲得最新法令知識並習得優質溝通技巧，以提升就業服務之專業能力，建立勞資政三方良好互動的溝通橋樑。

此次研習會特別邀請了國立成功大學性別平等教育委員會的吳怡靜老師，講授在工作場所遇到性騷擾和就業歧視等相關情況下，如何主張並透過相關管道保障自身權益。這不僅能保護管理人員自身，還能提升事業單位內的宣導效力。此外，考量到服務移工的過程中，移工和管理人員的心理健康及溝通技巧的重要性，臺南市生命線的陳瑢娟主任也教導如何提升職場情緒管理與溝通技巧，使管理人員能更妥善地解決勞資爭議。

為期兩天一夜的研習會中，還邀請了不同領域的講師授課。在「人口販運宣導」課程上，由臺南地方檢察署的李駿逸主任檢察官結合實務經驗，透過案例分享使管理人員更清楚法令規定。

「外國人管理業務宣導」課程中，特別邀請警察局交通警察大隊的黃東偉組長講授使用毒品後對人體的危害以及如何辨識新興毒品的偽裝與混用。其他課程還包括勞動基準法、外國人管理法令及實務等，以及管理人員心得交流和業務參訪行程，以提升就業服務的專業能力。