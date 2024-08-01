政府加碼投資！陸發改委瞄準「三大專案」將建重大項目

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

澎湃新聞報導，大陸國新辦8月1日舉行「推動高品質發展」系列主題新聞發布會，大陸國家發展改革委副主任趙辰昕表示，發改委將會同有關方面，充分發揮政府投資帶動放大效應。將建立政府投資支持基礎性、公益性、長遠性重大項目建設的長效機制，統籌用好各類政府投資，重點引導各方加快培育發展新動能。

趙辰昕表示，近年來，投資在穩增長、調結構、育動能、防風險等方面發揮了非常關鍵的作用。近十年來，中國資本形成總額對經濟增長的平均貢獻率超過了40％。在經濟下行壓力較大的情況下，更要發揮好投資的關鍵作用。

「政府投資在帶動放大有效投資方面發揮著非常重要的作用，也是我們補短板、強弱項、解難題、辦實事的重要抓手。」趙辰昕說，第一，推動實現戰略目標的專案。中共中央、大陸國務院就高品質發展部署了一系列戰略任務，涉及的一些專案僅靠社會投資很難實施。比如，一些重大的電網、高鐵、高速公路、水利工程等，這些跨區域、跨流域、跨領域的項目，資金需求都非常大，協調的難度也很大，必須通過政府投資帶動放大才能實施。再比如，一些國家公園以及綠色低碳發展等專案，社會效益、生態效益都很好，但是直接的經濟效益並不明顯，也需要政府投資去引導、去帶動。

第二，推動改善民生福祉的項目。從實踐看，政府投資在創造就業崗位、提供工資收入進而帶動消費方面作用明顯。比如，2023年以工代賑吸納帶動253萬名群眾務工就業，人均增收超過1.4萬元（人民幣，下同）。此外，政府投資在城市更新、汙染防治、養老托育、醫療衛生等一些民生領域方面，重點支持了一大批專案。

第三，推動夯實安全基礎的專案。高標準農田建設、能源資源儲備等重大專案需要持續、穩定、大規模的資金投入，政府投資在這些方面也是責無旁貸的。政府投資在擴大有效投資方面發揮了非常重要的作用，通過這些項目的落實落地推動了高品質發展。

趙辰昕在談到當前投資形勢時表示，今年以來，投資實現了平穩增長、結構優化、質效提高。上半年，固定資產投資同比增長3.9％，其中製造業投資增長9.5％，民間投資占整體投資比重回升至51.9％。

趙辰昕表示，下一步，大陸國家發展改革委將會同有關方面，以改革創新持續增強投資活力。一方面，充分發揮政府投資帶動放大效應。將建立政府投資支持基礎性、公益性、長遠性重大項目建設的長效機制，統籌用好各類政府投資，重點引導各方加快培育發展新動能。具體來講，用好超長期特別國債，高品質推進「兩重」建設各項工作；發揮好中央預算內投資引導帶動作用，加快推動地方政府專項債券專案建設，抓好2023年增發國債專案後續實施，推動「十四五」規畫102項重大工程加快建設，盡快形成更多實物工作量。

另一方面，有效調動民間投資積極性。將完善激發社會資本投資活力和促進投資落地機制，推動形成市場主導的有效投資內生增長機制。具體來講，會用好促進民營經濟發展壯大部際聯席會議制度，落實好促進民間投資系列舉措，規範實施好政府和社會資本合作新機制，不斷優化投資環境，讓民間資本敢投、願投、能投。將持續向民間資本推介優質專案，這項工作已經做了一段時間，還將推進基礎設施競爭性領域向經營主體公平開放，支援社會資本加大對設備更新等投資力度，持續拓寬投資空間，讓民間投資「有的選」，也能「投得好」。 「總之，我們將把當前投資平穩增長、結構優化、質效提高的良好態勢保持住，不斷發揮有效投資的關鍵作用，推動高品質發展。」趙辰昕說。