新北原住民族就業服務據點三重成立 媒合職缺、提供職涯輔導

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為協助原住民族人順利就業，新北市原民局8月1日起在原住民族服務中心增設原民就業服務據點。此據點透過督導及6名就業服務員的專業團隊，提供單一窗口整合服務，迅速解決族人就業相關問題，並深入原鄉及都會區各個原民聚落，提供多元協助及就業輔導。

新北市原住民族人口數已逾6萬人，位居6都第2。許多族人因經濟發展機會與就業、教育等環境條件吸引，自外縣市移居都會區。然而，因生活不易與缺乏部落社群支持系統，導致族人在工作上適應不良，再加上社會對原住民族的刻板印象與歧視，讓族人就業之路面臨諸多挑戰。

原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，根據原民會的原住民族就業狀況調查報告顯示，族人在就業上主要面臨「找不到想要做的職業類別」、「年齡限制」、「專長技能不符」、「勞動條件不理想」等困難。為此，新北市政府向勞動部申請補助成立原住民族就業服務據點，與三重的新北市原住民族服務中心整合，聘用6名就業服務員，為原住民族人提供就業相關的諮詢、媒合及轉介等服務。

就業服務員將深入都會區與原民聚落，開發職缺及找尋人才，增加就業機會，並透過辦理就業促進研習、職涯講座及陪同面試等職涯輔導與外展服務，協助族人穩健地走在就業之路上。

原住民族就業服務據點除提供族人諮詢服務，更透過原民籍的就業服務人員，以貼近族人的視角提供協助，減少族人求職時的焦慮或不信任感，提高就業媒合成功率。太魯閣族的就業服務員温彩月表示，過往工作中常接觸到有求職需求的族人，但發現族人通常不知道如何應徵工作或找尋職訓課程，缺乏專業的就業服務支援。因此，她希望利用自身社工經驗，為族人提供更多的同理心、關心與專業，協助族人找尋就業機會及發展方向。

同樣為太魯閣族的就服員王郁軒Sayun Pisaw也表示，過去在法務工作中看到許多族人遭遇求職詐騙，因此決定投身就業服務行列，幫助族人辨識非法高薪的求職詐騙，讓族人在新北找到適合且安全又合法的工作。

原民局強調，原住民族就業服務據點不僅在就業服務上能提供幫助，若族人有職業訓練、創業諮詢、貸款資金、技術士證照獎勵、就業考試補習課程補助等需求，就業服務員也會提供相關資源連結與媒合，以單一窗口服務方式，提供更為簡政便民的服務。