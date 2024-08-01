止跌訊號已現 有機會往月線反壓靠攏

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投組表現：

全譜（6228）表現最佳：價漲量增價量配合，持續看好

晟鈦（3229）表現最差：均線跌破，短線轉弱

盤勢預測：

台股跳空上漲，終場上漲442.75點，收在22,642.1點，成交量4307.69億。類股方面，電周邊類股表現最佳，漲幅4.89％，食品類股表現最差，跌幅2.2％。權值股方面，台積電上漲26元，漲幅2.78％，收在960元；聯發科下跌40元，跌幅3.28％，收在1,180元。

展望後市，加權指數以多方跳空方式形成左缺右口島狀反轉型態，也順勢站上5日均線和季線，止跌訊號已現，帶動櫃買指數同步止跌，第一階段有機會往月線反壓靠攏，投資人可掌握此波行情。但台股處於高位階需要切割持股資金，至少要拆成兩分，是操作上應注意的事情。

選股上，盤面熱點依然聚焦在CoWoS相關、蘋概類股、機器人族群都可持續留意。傳統產業方面，營建股受惠於台商資金回流，預期短線上還是會有資金的進駐。

投組表現：

富強鑫（6603）表現最佳，守住低點反彈測前高。

立敦（6175）表現最差，自高點回測月線。

盤勢預測：

周四（1日）美國聯準會七月會議偏鴿決議刺激美股收漲，電子股如前日預期技術性反彈，配合營建族群尤其是高雄區域建商持續上攻強於大盤，短線醞釀反彈往月線靠攏。受惠台股資金行情及新青安等利多，營建股持續表現強勢，營建族群以高雄地區建商如：京城建設、達麗與欣巴巴持續強勢仍可拉回沿五日均布局。

周五（2日）台積電等權值電子股止穩反彈，有望回復原本的多方走勢，AI伺服器組裝族群可望成為為反彈領漲族群，半導體設備族群受惠台積電擴充產能效應漲勢有望領先其餘電子股。多頭市場緩漲急跌格局不變，強勢產業族群如：營建與半導體設備商可沿月均線操作，切勿追漲當日強勢股，且以現股持有為主。

投組表現：

全譜（6228）表現最佳， 1日股價上漲3.98％，股價在月線、季線之上，後市仍有上漲機會。

晟鈦（3229）表現最差， 1日股價上漲1.25％，股價若跌破26.85元，建議賣出。

盤勢預測：

加權指數受美股輝達大漲12.81％及台積電ADR大漲7.29％帶動下，股價最高來到22652點，台股大盤一舉越過季線關鍵壓力區，多頭仍有持續反彈上攻的機會，23000點整數關卡附近將是多頭必須挑戰的壓力區。

族群透視，機器人、工具機、設備儀器、營建及筆記型電腦等族群受到市場大資金追捧，股價表現較優。

個股方面，除提前分享的高鋒(4510)漲停外，信立(4303)上曜集團下知名PU合成皮廠商，大戶買超5325張，股價站上月線、季線，成交量放大後，持續上漲的機會很大。穎漢(4562)為全球第一大金屬彎管機製造商，大戶買超2176張，股價月線、季線呈現多頭排列，後市仍有上漲的空間。能率網通(8071)以事務機金屬機構件製造為主要業務，大戶買超1052張，股價在季線之上創下五日新高，成交量放大，後市可期。

投組表現：

全譜（6228）表現最佳，小幅震盪消化高檔賣壓，今天成交量也還未出現爆量的情況，後續補量仍有望續攻。

晟鈦（3229）表現最差，股價持續失守月線位置，明後天能有補量上攻，否則將轉為震盪格局。

盤勢預測：

周四凌晨聯準會公佈利率會議結果，符合市場預期本次不升級，但鮑爾在會後聲明中提到，九月份有望降息，激勵美股盤後、台股都大幅度反彈，而Meta公布最新財報及財測，雙雙優於市場預期，股價也在盤後反應利多消息上漲，代表現階段市場情緒已經逐漸回溫，建議投資人相關個股都可以陸續進場佈局。