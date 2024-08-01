AI股不只輝達會飆 百達能源轉型基金經理人程馨誼曝秘訣

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AI股不只輝達會飆，還有一塊受惠能源轉型的AI股表現也很亮眼！百達能源轉型與百達環境機會策略基金客戶投資組合經理程馨誼1日指出，在AI高速發展可能產生的缺水缺電問題下，有一塊新成長機會，以百達能源轉型基金來說，沒有投資輝達但2年漲幅近四成，主要就是投資受惠於能源轉型應用和能源效率需求的帶動半導體產業，像是電動車對半導體需求比柴油車高出15倍，還有可降低數據中心能源消耗的先進技術與設計等。

程馨誼指出，環境能源轉型投資中，主動投資比較重要，不要只投資單一產業，而是要多元，百達投資也不必去壓寶誰當選美國總統，因為百達主要選不依賴政策、補貼的公司，新能源科技產業會有一個成熟期曲線，百達不會投資太新、不純熟的公司，因為他們會依賴政策補貼像是綠色氫氣公司，百達持股主要選擇在基本面不受政策補貼影響，例如能源效率、廢物處理、污染控制的公司，因為帶動這些公司的需求是來自用能源成本降低需求。

程馨誼指出，AI應用的興起，推動對先進數據中心的需求，歐美資料顯示電力與用水需求經過數十年的成長停滯後，出現明顯增加。美國能源資訊局指出，美國的用電量將在2024年和2025年創下歷史新高；另一方面，自2023年起，不斷增長的電力需求亦令歐盟電網面臨前所未有的壓力。

程馨誼指出，去年全球數據中心市場的耗電量達到 60 百萬瓩。預計到 2027 年，這一數字將翻一倍，達到 122百萬瓩，複合年成長率（CAGR）約為 20％。預計未來 15 年內，數據中心 80％的電力將由AI消耗，因此，電力供應成為AI發展的關鍵因素。

AI同樣需要耗費大量的水資源。致力於研究生成式AI如何衝擊自然環境的加州大學河濱分校（UCR）研究員任紹磊估計，每向ChatGPT提出5個至50個問題，ChatGPT就得「喝」500毫升的水量。由於數據中心的使用率提高，2022年微軟用水量增加34％，Google增22％，Meta增3％。許多科技巨頭已設定目標，將在2030年之前藉由投資灌溉設施改善漏水問題、復原濕地系統，恢復地層的含水量。

百達能源轉型策略佈局在開源、節流與新科技，其中開源著重於再生電力生成、節流著墨於綠建築與電動車等有利能源效率的產業發展、新科技則是聚焦在能夠促成再生電力發展以及提高能源效率的促成科技。今年以來投資組合績效延續2023年的表現，尤其是促成科技，相關個股主要是晶片設計與半導體設備商。

除產業發展外，總體經濟情境也將支持能源轉型產業。隨著利率開始下降，將減少能源轉型企業融資成本，成長型企業有望上調估值，加上全球脫碳政策和永續轉型政策面支持逐漸增加，自2021 年初以來，《降低通貨膨脹法案》(IRA)、《基礎設施投資和就業法案》(IIJA) 以及《晶片與科學法》為建立綠色供應鏈、電氣化和強化本土製造提供了上兆美元援助，政策面長期支持能源轉型產業前景。