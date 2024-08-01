用路人注意！台中台61線路面施工 封閉路段時段一次看

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公路局台中工務段為提升台61線大安至清水路段路面，及大甲至大安路段路面的行車舒適及安全性，分別於8月3日8時至8月31日17時止，及8月10日8時至8月31日16時止，兩時段將實施路面刨除鋪設作業，請用路人屆時改道，橋下平面道路行駛。

台中工務段指出，大安至清水路段路面台61線144K至148K處實施路面刨除鋪設作業，自8月3日8時至8月31日17時止，封閉台61線139K（大安一匝道）至144K（大安二匝道）南下主線車道，車輛請於台61線139K（大安一匝道）匯出，行駛橋下平面道路，至台61線144K（大安二匝道）時沿右側機慢車道南向入口匝道，再匯入主線往南行駛。

大甲至大安路段路面台61線133K至138K路面刨除鋪設作業，自8月10日8時至8月31日16時止，封閉台61線130K（房裡匝道）至139K（大安一匝道）南下主線車道，原行駛於該路段之所有車輛，請於台61線130K（房裡匝道）匯出，行駛橋下平面道路，至台61線139K（大安一匝道）南向入口匝道，再匯入主線繼續往南行駛。

台中工務段表示，施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，相關施工動態訊息，可收聽警廣台中分台路況廣播或查詢公路局網頁訊息公告及智慧化省道即時資訊服務網。