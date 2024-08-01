宜蘭太平山體育活動開放申請 明年3場次限時申辦

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林業及自然保育署宜蘭分署為了提供遊客能於山林間從事體育活動，明年預定受理3場次體育活動，舉辦期間分別為5、6月的第一個週末及9月的平日期間，自即日起到9月30日止，受理申請114年度太平山體育活動，歡迎民間各大機關團體申辦。

宜蘭分署自2015年開始受理及提供民間團體於太平山遊樂區內舉辦自行車及路跑等活動，深受參加者好評，也成為太平山近年例行性之大型活動之一；遂明年預定受理3場次體育活動，即日起開放受理申請114年度太平山體育活動。

太平山遊樂區內有溫泉、雲海、雪景、湖泊、檜木林等豐富的美景，是遊客進行生態旅遊，享受森林芬多精與森林療癒最好的場域；因此，宜蘭分署訂定「太平山國家森林遊樂區提供舉辦體育活動申請須知」，受理民間團體辦理大型體育活動。

為利遊客提早規畫遊程，明年5月第一個週末（5月3、4日）、6月的第一個週末（6月7、8日）及9月的平日期間，各舉辦1場次體育活動，歡迎各大機關團體申請，申請辦法請上太平山國家森林遊樂區官網下載：https://tps.forest.gov.tw 。 宜蘭分署說明，園區內有2條舉辦體育活動的經典路線，為「宜專一線」與「翠峰景觀道路」；「宜專一線」自海拔365公尺的土場一路爬升至2000公尺的太平山莊，全長25.3公里，適合舉辦自行車登山活動，路徑雖然不長，但連綿不絕的爬升路段，深具挑戰性。

另，「翠峰景觀道路」自宜專一線25K處延伸至翠峰湖，全長16.5公里，大部分路段平緩，適合舉辦路跑活動，沿線林木蓊鬱，時有雲霧繚繞，穿梭其間，在海拔高達1800至2000公尺的高山路跑，猶如漫步雲端，為喜好慢跑者不可錯過的經典路段。 「太平山國家森林遊樂區提供舉辦體育活動申請須知」及相關申請表單，可於林業及自然保育署宜蘭分署官網、台灣山林悠遊網 、太平山國家森林遊樂區官網查詢下載，或電洽林業及自然保育署宜蘭分署森林育樂科03-9545114分機612詢問。