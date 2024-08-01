趕搭奧運熱潮「法國巴黎鐵塔紀念酒系列典藏版」限量來台

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第33屆夏季奧林匹克運動大會在法國巴黎如火如荼展開，來自全球的頂尖運動選手，在賽場上激烈競賽，爭取最高的奧運桂冠榮譽。搭上此波熱潮巴黎艾菲爾鐵塔也再度成為全球注目的焦點之一，今年巴黎奧運最大特色之ㄧ，在其獎牌的一面鑲嵌一塊“巴黎艾菲爾鐵塔建造材料”，這些材料為巴黎鐵塔在翻新過程中被替換的部分，在恢復成原始顏色，經切割成六邊形後鑲嵌在獎牌上。與過往幾屆夏季奧運不同的是，該屆奧運獎牌的勝利女神面的右側，多出了巴黎鐵塔的圖案。

為了能讓國人不用出國，就能擁有法國代表物-巴黎鐵塔的風采與紀念典藏，國內業者特別獨家代理，從法國引進G.C.F(Les Grands Chais de France)酒廠原裝進口「巴黎鐵塔紀念典藏版」精緻盒裝限量酒款，分別有伏特加酒與香甜白蘭地烈酒二酒款，還有來自同酒廠釀製的葡萄酒系列紅白粉紅等酒款。

總代理鉅霖酒業表示，「巴黎鐵塔紀念典藏版」伏特加酒使用從法國阿爾薩斯孚日山脈北部山區，抽取的優質山泉水，以甜菜為原料進行五次蒸餾而成，酒精度37.5%。入口柔順不辛辣，香氣清新淡雅，帶有些許柑橘香味，尾韻清爽宜人 ; 香甜白蘭地酒則來自法國G.C.F原廠的陳釀桶藏白蘭地，結合葡萄蒸餾酒與焦糖，酒精度36%。入口甘甜不嗆，橡木香氣與豐富果香，後韻悠久甘醇 ; 二酒款特由法國專業釀酒師，精心釀製出完美風味，搭配精緻巴黎鐵塔造型瓶，值得國人臻愛典藏。

「巴黎鐵塔-伏特加酒與香甜白蘭地酒典藏版」目前已在Mia Cbon超市，新光三越百貨超市，SOGO百貨忠孝店超市陳列限量販售 ; 全家超商，萊爾富超商，OK超商，家樂福超市等，會員通路限量預購中，不用出國便可立即無時差擁有，，精緻高雅的鐵塔玻璃瓶身，收藏與送禮兩相宜，法國限量進口售完為止，目前促銷優惠大放送，要搶要快，以免向隅。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)