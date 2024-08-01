斥資逾21億！北榮新醫護宿舍啟用 每月租金僅1000元

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斥資新台幣超過21億、由潤泰集團善心捐建的「臺北榮總新醫護宿舍大樓」日前啟動，首批護理師今日入厝。雖然位處天母，但每月租金只收1000元。北榮院長陳威明表示，北榮勉強算是護病比前段班，約為1比6.7。由於北榮超過3分之1都是癌症病人，不惜成本也要改善護理師待遇，期盼能有更多護理師進來，將護病比再調低。他也再次向政府、企業界喊話，期盼支持合理的點值，改善醫療環境。

陳威明表示，北榮的護病比為1：6.7，應該算是最好的之一。如有更多護理師進來，願意再調低，讓醫療品質更好。北榮超過3分之1都是癌症病人，這麼嚴重的病人，行動不便，護病比本來就應該低一點。照顧重症需要更優質的護理師、更低的護病比，必須不惜成本改善護理師待遇。

雖然北榮護病比勉強算是前段班，但陳威明表示，他們不會自滿，要再努力。由於北榮是自負盈虧的醫院，加上明年公務員加薪3％，又要成本，如果沒有合理的點值、合理的挹注，要做得更好很難，希望政府、企業多加支持。

陳威明說，過去北榮宿舍被網友評為「連鬼都不敢住」的宿舍，他看了以後相當痛心，覺得有能力一定要幫忙，所幸在潤泰集團的支持下，「臺北榮總新醫護宿舍大樓」不到500天就啟用，剛好接上護理師短缺的時刻，他心存感恩。若沒把護理師照顧好，要怎麼期待護理師把病人照顧好？

「醫院是為病人而生」。陳威明表示，北榮新宿舍每月只收1000元，這對醫院來說是象徵意義，不能因為搬新家就調漲，期盼讓護理師、住院醫師沒有後顧之憂，也讓他們的家人安心。北榮有2000多人住在宿舍，出現緊急狀況時，能立即動員，如同疫情期間的京元電、台北三大批發市場事件，宿舍的人員凌晨就能動身，支援任務。

陳威明表示，如今的北榮，不僅有醫學中心最好的運動場館、每日餐費及每月電影補助、大師講堂，也有幼兒園、天母最便宜的福利社。雖然醫護人員仍不足，但北榮會努力扮演國家級醫學中心的角色，守護民眾的健康。