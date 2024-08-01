八掌溪潰堤遭質疑「豆腐渣工程」政院要查了

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凱米颱風襲台期間，八掌溪堤岸潰堤導致台南後壁淹水嚴重，有村莊淹水達一層樓高，而後居民發現大排堤防破洞30公尺，質疑「豆腐渣工程釀禍」要求國賠。對此，行政院發言人陳世凱1日回應，將查找當年施作的單位，釐清相關的責任，該追究的部分一定會追究。

陳世凱在行政院會後記者會答覆媒體提問說，卓揆日前視察後壁時，有看到溢堤搶修工程正在進行中，當時便指示優先解決民生問題，儘速做復原，並請台南市水利局先行派工搶修，後續也會跟台南市水利局、農業部農田水利署嘉南管理處共同查找當年施作的單位，釐清相關的責任，該追究的部分，「我們一定會追究」。

另對媒體詢問，有村莊淹水達2公尺，但目前淹水補助僅針對淹水達50公分以上，補助標準是否會調整？陳世凱表示，各部會會視實際損害狀況，滾動式檢討。

此外，行政院長卓榮泰下午視察台鐵後壁至南靖段鐵路路基沖毀搶修情形時說，這次颱風來的雨量實在是太大了，幾天內幾乎下了一整年的雨量，再大的排水工程都沒辦法因應，好在這次台電復電、台水復水效率快，接下來就是鐵公路的問題。

卓榮泰說，行政院已經盤點，今年的經費要用在「改善救急」的部分，明年度預算也會增列治水、交通精進的預算，請台鐵同仁儘量找出施工的方法，政院將全力支持大家，也請地方告知中央有哪些不足，這才是人民需要的。