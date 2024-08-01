國際奧會與阿里國際站合作：運用AI全面支持運動員創業

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綜合陸媒報導，國際奧會與阿里國際站7月31日在巴黎共同宣布，將全面支持全球運動員創業。國際奧會主席巴赫表示，該合作基於國際奧會的「Athlete365商業加速器」計畫，阿里國際站是其獨家合作夥伴。

據悉，阿里國際站將為運動員提供電商經營、全球貿易等多個領域的創業培訓計畫，尤其會重點幫運動員更好地運用最先進的AI工具進行全球採購。

該專案首期將涵蓋上千名運動員，並最終為其中的佼佼者提供從全球運營、物流履約乃至資金服務的全方位創業支援。