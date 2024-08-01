勞基法40年勞團提6大修法方向 盼分配獲利、過勞致災納刑責

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勞基法上路40年！由多個勞團組成的尊嚴勞動修法聯盟於1日提出勞基法修法建議，包括提高加班費率、增加國定假日、增加退休金、保障工作權、弱勢要保障以及罰則要有效等修法方向。

台灣食品加工業產業工會聯合會理事長王逸翔表示，希望修改勞基法，在加班費費率上，將40年來都不曾提高過的加班費率提高至1倍至2倍，休息日、國定假日與特別休假的出勤費率也比照提高，補休時數，也應依照加班費率計算，更在休息日恢復過去做1給4（工作1小時給付4小時加班費）等規定；並且在勞基法中明定時，事業單位若有獲利，就應該至少拿3％出給勞工。

桃園市產業總工會的理事長朱梅雪表示，增加國定假日，不只是增加勞工休息以及與家人相處的機會，更可以透過連假的設計，來帶動台灣的旅遊商機、觀光產業，甚至促進藝文、運動等休閒產業的發展，同時也能有效降低年度總工時，實在是政府可以考慮多運用的政策工具；且勞退舊制應刪除最高45基數的上限，並將勞工每一年的舊制年資，都給予兩個基數的退休金，以因應現在物價通膨的問題。

泰洛斯工會的理事長張倫忠表示，希望修正勞基法，明定企業併購、改組或轉讓時，能修法確保勞工以全數留用為原則，同時，原雇主應該提出經工會同意的契約終止條件，讓勞工能在維持原有年資及勞動條件下留任，以及優離方案之間有所選擇；更要增加比照消保法等規定，增訂合意終止勞動契約審閱期條款。

接下來，工傷協會理事長李竣凱表示，希望在勞基法中明文規定，將上下班期間若發生交通事故的通勤職災，明文規定在勞基法中，以明確保障通勤職災勞工的相關權益。

然後，台灣國際勞工協會的研究員陳容柔表示，希望修改勞基法，針對如移工等定期契約工，如果雇主在契約到期前，就片面終止合約的話，那仍應該依照原契約年限給予資遣費，若雇主被認定為違法解雇，應給付2倍資遣費賠償，雇主也應每月提供勞工出勤紀錄，以利雙方定期確認工時及加班費計算方式，避免後續爭議。同時，也希望能刪除責任制規定，降低雇主濫用責任制侵害勞工權益的機會。

最後，新高市產業總工會的理事長何政家表示，希望明定雇主違反勞基法，積欠勞工工資、加班費、資遣費、退休金或職災補償等累計金額超過新台幣100萬的話，則可移送法院限制雇主出境，增訂雇主違反勞基法，讓勞工工作負荷過重導致職災，應處以刑責，累犯應接受勞動法治教育，以提高嚇阻力。