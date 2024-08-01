肉霸主屋馬推出「鍋烤冠軍感謝祭」天天抽A5和牛肋眼牛排等優惠

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第二屆台中鍋烤節來了！台中市政府開創「節慶經濟」，除送出300組萬元抵用券之外，為慶祝首屆活動開紅盤，帶動店家營業額達189億元，業績成長超過三成，今年更將加碼汽車一台，吸引台中民眾全民瘋鍋烤。而在第一屆台中鍋烤節拔得頭籌的屋馬燒肉，今年結合鍋烤議題，自即日起推出 「屋馬鍋烤冠軍感謝祭」，天天抽A5和牛肋眼牛排等優惠搶市！

屋馬燒肉集團不只以「屋馬燒肉」在燒烤品牌店家組以3萬6,996票拿下冠軍，更以全新品牌「涮屋馬」在火鍋品牌店家組拿下亞軍，成為最大贏家。

屋馬燒肉自2008創立至今，主打大份量的燒肉套餐，還有無限供應的壺裝雞湯，被視為台中最具代表性、最難預約的連鎖燒肉品牌，更是許多旅客前往台中旅遊時的必吃餐廳。目前屋馬燒肉在台中共設有文心店、園邸店、中港店、國安店、崇德店等多間門市，另外還延伸出火鍋餐廳「涮屋馬」，以及主打韓式料理的「金韓食」，均具有超高的人氣。

屋馬燒肉結合鍋烤議題，自即日起推出 「屋馬鍋烤冠軍感謝祭」，從即日起至8月15日，到台中屋馬指定門市用餐，出示鍋烤節投票頁面，就可以參與「機會命運抽獎」遊戲，現場抽A5和牛肋眼牛排、美國安格斯極上牛小排等食材半價優惠，更有機會抽到免費商品！不只人人有獎，還超級好康，最多可以現場折抵近千元優惠。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，屋馬16年來如一日，長期深耕台中，連結這塊土地的人、事、物，期待所有在台中的產業都能共好，樂見台中再掀鍋烤風潮，也歡迎好朋友們再次蒞臨體驗。

此外，除了線下還有線上活動，只要在屋馬燒肉Facebook粉絲專頁指定貼文留言處，曬出你支持屋馬的投票紀錄，再抽日本美型家電BRUNO 多功能電烤盤1組及 屋馬餐券500元共5組。

屋馬餐飲集團提醒大家，即日起到8月15日，下載台中通APP在鍋烤專區投票，就可以抽300組萬元鍋烤抵用券，還可以抽Toyota 汽車。也歡迎大家多多支持屋馬燒肉，一起來門市試試手氣！