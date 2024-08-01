日圓猛升 麥格理分析師：重回2022年水平 目標看到「這價位」

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日銀繼今年3月解除負利率政策後，昨日（31日）終於決定升息，且一口氣調升15基本點，幅度超出市場預期，並同步宣布縮減購買日本公債的計畫。聯準會主席鮑爾於1日的記者會上表示9月有可能降息，兩大消息驅散壟罩日圓數月的陰霾，日圓兌美元匯率飆升至148日圓兌1美元。包括鋒裕匯理（Amundi）、道明證券（TD Securities）和麥格理集團（Macquarie Group）等多家金融機構的分析師預期，年底前日圓兌美元匯率可能接近140日圓兌1美元。

日圓在過去24小時內氣勢如虹，寫下逾一年半以來最佳走勢。鋒裕匯理美國固定收益和外匯策略主管Paresh Upadhyaya認為，由於聯準會開始邁入寬鬆週期，加上避險情緒升溫以及日銀維持堅定的緊縮立場，日圓兌美元匯率可能達到140日圓。他說：「這個目標看似遙遠，但其實並非不可達成。」

麥格理集團策略師指出，「日圓這波驚人的漲勢才剛開始」，該機構駐新加坡的貨幣和利率策略師Gareth Berry表示，「隨著賣空日圓的套息交易崩潰，日圓將大幅走強。」該機構預期到年底，日圓兌美元匯率將達到140日圓，而到2025年12月底，更可能進一步攀升至125日圓，即回到2022年初聯準會才剛開始升息的水平。

道明證券宏觀策略師Alex Loo也指出，「日本貨幣政策的緊縮，將加強當地資產重新平衡的回饋循環。」該機構預期日圓兌美元匯率將在明年第一季達到140日圓。

美國銀行（BofA）日本貨幣和利率策略主管Shusuke Yamada表示：「聯準會預期降息，而我們預期日銀明年將利率調高到0.75%。」他預估日圓將在140日圓的區間交易。

然而，也不是所有人都看漲日圓。部分分析師認為，即時日銀升息，日圓在套息交易中仍然具備優勢。安本abrdn多資産投資解決方案投資總監David Zhou指出，「如果沒有出現美國經濟衰退或比預期更溫和的聯準會政策，日圓不太可能持續升值。」福岡金融集團（Fukuoka Financial Group Inc.）首席策略師Tohru Sasaki也表示，雖然短期内日圓可能會走強，但當市場再次關注利率差距和經濟基本面時，日圓可能會再次走弱至160水平。