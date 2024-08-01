外資回頭買超163億 台股重返季線 法人： 目前可期待一波反彈行情

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台股反攻 三大法人買超184.52億

聯準會（Fed）釋出「鴿派」言論，美股科技股回神，受到輝達飆高近13％激勵，台積電今一度上漲35元，帶動台股大漲逾450點，攻上22,600點關卡。

半導體、AI、機器人族群百花齊放，終場台股大漲442點，漲幅1.9％，收在22,642點，成交量4,307億元。

觀察今天三大法人籌碼動向，三大法人合計買超184.52億元，其中外資由賣轉買，買超163.57億元，投信同步買超74.67億元，而自營商則賣超53.71億元。

法人表示，黃仁勳曾預告有可能參加8月下旬台北自動化工業大展，加上日圓匯率升破150大關，有利工具機族群，直得、高鋒多頭續攻，還有切入機器人應用的新題材，機器人族群如所羅門、和椿、昆盈、穎漢、羅昇等飆上漲停；營建股也受惠南部房市持續增溫，指標欣巴巴、京城、三地開發熱度不減。

台積電強漲26元，鴻海重回200元的郭董退休價，激勵台股大漲，不過權值F4惟聯發科獨跌，法說釋出旺季不旺的訊息。法人進一步指出，大盤站回季線之上，多頭又重掌兵符，目前可以期待一波反彈行情，滿足點先觀察上方有月線反壓，但若後續沒有出量上攻皆須保守。

（數位編輯）

台積電與AI族群領軍 台股勁揚442點終場收復22,600點

受惠美股費城半導體大漲7％帶動，台股今天在AI族群與權值股反彈之下，開高走高，終場收在22642.1點，大漲442.75點，漲幅1.99％，成功收復季線22341點及22600點關卡，成交值新台幣4307.68億元。

權值股台積電盤中高點969元，收在960元，上漲26元，漲幅2.78％；鴻海收202.5元，上揚2.27％；聯發科開高後快速翻黑，收1180元，下挫3.28％；廣達收在289元，勁揚6.06％。

除電子股之外，營建股也是今天強勢股，類股上漲3.16％，國建、國揚、太設、太子分別上漲7.56％、4.68％、4.1％、4.82％。

貨櫃三雄長榮收在175元、陽明收64.6元、萬海79.7元，分別上漲2.64％、1.89％、2.31％。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，費城半導體指數一天彈7％有點太快了，若分個幾天反彈，對台股可能更有幫助，但畢竟外資7月賣超3000多億元，只要美股反彈，就有機會吸引外資加碼台股。不過，台股雖有機會再漲一波，AI仍是主流股，但恐怕不易像上一波大漲創高的氣勢。（編輯：郭無患、潘羿菁）

（中央社）

暴漲442點 柯孟聰：Q3恐反覆測底

美國降息「鴿派」言論，帶動四大指數反彈，高科技股漲勢尤為凌厲，台積電ADR也大漲超過7％收盤，台股開盤後，電子權值股包括台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、聯電（2303）聯袂走高，終場加權股價指數以22642.10點作收，上漲442.75點，漲幅1.99％，成交金額4307.68億元。

資深分析師柯孟聰指出，昨天收7月月線，是這波從12629點上漲以來第21個月，長線已經上漲12000點，月線留下一個長上影線，預期進入長線第四波拉回階段，原則上中期修正整理至少三個月，因此，7、8、9月高檔震盪整理、反覆測底機率高，指數以22000點上下震盪2000點的大箱型整理為主。

整體而言，台股資金狂潮未退，00940跌破10元並未出現大量贖回壓力，ETF也持續再發行。另外，美國降息，帶動壽險債權評價回升，壽險股近期表現都不會太差；而電子股不好，資金轉向營建股，營建還在長多格局中，這波跌深的AI、機器人回檔深，也陸續出現跌深反彈，顯示可用之兵仍多，大盤呈現類股輪漲，可多觀察題材性強的長多題材股票。

美國進入總統大選，選戰步入白熱化，也成為不確定因素之一，台灣對美股依存度高，美國至上利益下，也要留意到美國大選帶來的變數。

（時報記者莊丙農）