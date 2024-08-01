《通網股》中華電攜波蘭EXATEL 完成5G、SDN解決方案驗證

【時報記者王逸芯台北報導】中華電(2412)與波蘭EXATEL電信合作開拓5G解決方案再有新斬獲，中華電和EXATEL於共同宣布於中華電亞灣大樓及壽山動物園亞旭5G場域，完成5G專網與EXATEL SDN TechSystem多元網路整合的場域驗證。這個解決方案結合了中華電的5G專網解決方案，EXATEL的SDN(軟體定義網路)方案，亞旭電腦5G場域及台灣網通設備等，提供多元網路整合服務，成為台波跨國合作的典範。

這也是EXATEL的SDN解決方案首次在亞洲地區完成驗證測試，是雙方繼2023年7月27日簽署了新興業務合作備忘錄(MOU)及雙方網路介接服務合約(MSA)、今年3月1日在波蘭EXATEL電信華沙總部啟用「5G ZONE」5G智慧服務應用主題專區後，在5G技術與智慧網路應用領域的合作再次取得重要進展。

EXATEL為波蘭最大的固網通信公司，是提供波蘭大型企業及政府機構的第一類電信服務商，擁有完整的光纖網路佈建，近年致力發展SDN技術，其中包含支援遠端集中管理平台、隨需求擴充的網路架構、兼顧穩定安全及成本考量的方案。看好中華電信在5G網路佈建的成熟度及完整性，亞旭電腦於高雄壽山動物園成功的5G應用場域，以及台灣優質的網通設備，在多方共同合作的努力下，特別選擇在高雄市建置EXATEL SDN TechSystem亞洲地區第一個示範點，充份展現雙方接軌國際，打造跨越國際的5G多元網路整合解決方案。

中華電郭水義董事長表示，中華電身為台灣電信龍頭，最早參與高雄「5G AIoT創新園區」及「亞灣2.0智慧科技創新園區」發展，秉持著大手拉大手、廣結盟之開放態度，積極與國內外大廠合作，並在高雄市政府的全力支持下，共同促進台灣產業發展及智慧創新應用推廣。壽山動物園的5G實證計畫，就是透過高雄市政府觀光局與壽山動物園園方的支持，並結合亞旭電腦運用其國產5G設備，成功打造了5G AR應用場域。本次與EXATEL選在高雄市進行「SDN TechSystem」亞洲首發驗證，目的是讓5G應用場域再升級，並結合台灣在軟體和硬體上的實力，讓波蘭EXATEL電信所開發的SDN解決方案落地實證，以提供更有彈性的整體解決方案，未來期待與EXATEL持續在業務及解決方案合作，強化跨國合作輸出的能量。