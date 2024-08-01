蔡慶龍｜投資AI前先看基本面 它的多層AI PCB商機可期

如果說今年股票市場目前的代表產業，AI說它第二，應該沒人敢說第一，最大原因還是在AI產業觸角既深且廣，所以你常聽到市場上會有真AI假AI疑慮，與其擔心真假，不如就去看你投資的這間公司有沒有基本面支撐，一間公司本身體質好壞，對它後續股價發展，會有很大的差別，所以基本面是我選股的第一考量。

AI伺服器包括用於訓練跟推理的高效能硬體，為了大規模資料處理跟複雜運算，針對硬體相關需求會更加嚴謹，網通PCB廠金像電（2368）產品主要是高階線路板及HDI為主，過去來自伺服器相關營收占比超過五成，除了通用伺服器需求回生外，本次AI伺服器商機也不會錯過，其中因為架構升級所致，板層數量從20層增加到30層，面積大幅增加，也讓各大廠必須要擴大及優化產能，因此金像電 也在泰國投資新廠，將在2025年進入量產階段。除了AI伺服器之外，接下來也會持續專注在400G及未來800G網路交換器上的應用。

上面提到AI伺服器會有多層結構需求，主要是支持高密度元件跟高速信號傳輸，多層結構設計，能減少信號延遲跟干擾，而要做到多層結構，還要克服布線上會遇到的挑戰，地平面設計要合理安排，還有高性能產生的廢熱量大，多層結構該如何均勻分布熱能，避免局部過熱，很重要。最後就是生產成本，多層PCB工藝本來就比單層更難，生產成本高的同時，檢測設備上也不能馬虎，也需要更高的要求，來保證生產良率，但在AI發展過程，多層AI PCB的設計是必然的，金像電後續商機可期。

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