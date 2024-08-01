《電通股》長華*總裁黃嘉能獲台灣CEO百強 談接班問題

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【時報記者王逸芯台北報導】《哈佛商業評論》每兩年公布一次的〈台灣企業領袖100強〉評比出爐，長華*(8070)集團總裁黃嘉能繼2022年入選「台灣CEO 100強」之後，今年再次入選百強榜單。黃嘉能談到接班問題，他認為，股權順利轉移傳承不容忽視，如不謹慎處理，反而會損及股東權益。

黃嘉能表示，當前台灣備受全球矚目的產業就是半導體，其實台灣半導體奠基是從後段封裝開始。長華*就是以代理日本住友封裝材料開始，雖然公司規模不大，但在台灣後段封裝產業、乃至半導體產業，皆有舉足輕重的地位。如今半導體產業發展至今，大家都在談論二代接班，但如何將股權順利轉移傳承也是不容忽視，轉移的過程很複雜，其中還牽扯到稅賦，如不謹慎處理，反而會損及股東權益。

根據2024〈台灣企業領袖100強〉調查指出，在任內累計總股東報酬率(TSR)的單項財務指標中，長華*是此次TSR項目中表現最亮眼的企業領袖。長華*成立35年，長期採取穩健的股利政策，連續24年發放現金股息，如果以每股面額10元計算，24年來累計配息已達205.19元，相當於超過20倍的股本，亦寫下連續11年現金股息成長的績效，因此能在累計總股東報酬率項目大幅領先。

長華*第二季自結單季合併營收為42.55億元，季成長6%；毛利率和營益率亦齊步成長，分別為20.7%和11.4%；歸屬業主淨利為4.97億元，季成長55%；以每股面額1元之股數計算，每股盈餘為0.74元，高於第一季的0.48元。長華*看好，隨著高效能運算、AI等應用興起，InFO、CoWoS及HBM等先進封裝技術需求水漲船高，晶圓級膜壓設備接單訂單能見度已達2026年。