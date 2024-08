噶瑪蘭威士忌四度榮獲TWSC總冠軍！奪2024最高殊榮

早已名冠全球威士忌界的「金車噶瑪蘭」再添殊榮,於2024年日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽(Tokyo Whisky & Spirits Competition)決賽中以「噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤威士忌」拿下「2024 最佳單一麥芽威士忌」 (Best of the Best Single Malt Whisky of 2024)大獎。

金車噶瑪蘭酒廠並以「噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌」及「噶瑪蘭層豐雪莉3桶」連續三年獲得TWSC金賞獎以上獲頒「殿堂賞」;其中「噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌」同時獲頒「最具性價比亞洲威士忌」(Best Cost Performance Asian Whisky)。除榮獲特別賞四項大獎外,更另以多項酒款大舉奪金,抱回2面最高金賞及11面金賞,目前金車噶瑪蘭已累積903面國際競賽金牌入袋。

日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽 (Tokyo Whisky & Spirits Competition)始於2019年,為亞洲最大之威士忌競賽,每年吸引蘇格蘭、愛爾蘭、美國、加拿大、印度、台灣等各大威士忌生產國參賽,金車集團總經理暨噶瑪蘭威士忌創辦人李玉鼎於TWSC頒獎典禮表示誠摯感謝,並提到金車噶瑪蘭自2005年建廠,始終抱著品質第一,堅守創新突破的精神,未來也將持續為威士忌產業奉獻一己之力。而日本作為噶瑪蘭外銷重點國之一,在 TWSC六年累計榮獲四次「最佳單一麥芽威士忌」的大獎殊榮,也為品牌挹注更多動能,未來仍將努力讓世界看見台灣堅強的釀酒實力,並持續將台灣優質威士忌推廣於世界各地,持續為噶瑪蘭寫下美麗的篇章。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)