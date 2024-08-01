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噶瑪蘭威士忌四度榮獲TWSC總冠軍！奪2024最高殊榮

「噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤威士忌」獲頒最佳單一麥芽威士忌

  • 工商時報 黃志懋
噶瑪蘭威士忌以「噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤威士忌」拿下「2024 最佳單一麥芽威士忌」大獎與「亞洲最佳威士忌」及「最高金賞」等殊榮。圖/金車集團提供
噶瑪蘭威士忌以「噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤威士忌」拿下「2024 最佳單一麥芽威士忌」大獎與「亞洲最佳威士忌」及「最高金賞」等殊榮。圖/金車集團提供

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早已名冠全球威士忌界的「金車噶瑪蘭」再添殊榮，於2024年日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽(Tokyo Whisky & Spirits Competition)決賽中以「噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤威士忌」拿下「2024 最佳單一麥芽威士忌」 (Best of the Best Single Malt Whisky of 2024)大獎。

金車噶瑪蘭酒廠並以「噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌」及「噶瑪蘭層豐雪莉3桶」連續三年獲得TWSC金賞獎以上獲頒「殿堂賞」；其中「噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌」同時獲頒「最具性價比亞洲威士忌」(Best Cost Performance Asian Whisky)。除榮獲特別賞四項大獎外，更另以多項酒款大舉奪金，抱回2面最高金賞及11面金賞，目前金車噶瑪蘭已累積903面國際競賽金牌入袋。

金車集團總經理暨噶瑪蘭威士忌創辦人李玉鼎（右）親赴日本領獎，與TWSC執行委員長土屋守（左）合影。圖/金車集團提供
金車集團總經理暨噶瑪蘭威士忌創辦人李玉鼎（右）親赴日本領獎，與TWSC執行委員長土屋守（左）合影。圖/金車集團提供

日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽 (Tokyo Whisky & Spirits Competition)始於2019年，為亞洲最大之威士忌競賽，每年吸引蘇格蘭、愛爾蘭、美國、加拿大、印度、台灣等各大威士忌生產國參賽，金車集團總經理暨噶瑪蘭威士忌創辦人李玉鼎於TWSC頒獎典禮表示誠摯感謝，並提到金車噶瑪蘭自2005年建廠，始終抱著品質第一，堅守創新突破的精神，未來也將持續為威士忌產業奉獻一己之力。而日本作為噶瑪蘭外銷重點國之一，在 TWSC六年累計榮獲四次「最佳單一麥芽威士忌」的大獎殊榮，也為品牌挹注更多動能，未來仍將努力讓世界看見台灣堅強的釀酒實力，並持續將台灣優質威士忌推廣於世界各地，持續為噶瑪蘭寫下美麗的篇章。

「噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤威士忌」蜂蜜般金黃色的酒液，散發著美味誘人、盈滿嗅覺的清新甘甜，濃郁的蜂蠟與椰子香氣，襯托出熱帶水果的濃郁果香，點綴著金黃奇異果芬芳。入口後，平衡且極富深度的口感，滿滿奶油糖果滋味，微微煙燻泥煤在味蕾穿梭。餘韻悠長，些微辛香胡椒與紅辣椒氣息、交織成獨特的經典之作。容量：300ml，酒精濃度：50-59.9%，建議售價：1,600元。圖/金車集團提供
「噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤威士忌」蜂蜜般金黃色的酒液，散發著美味誘人、盈滿嗅覺的清新甘甜，濃郁的蜂蠟與椰子香氣，襯托出熱帶水果的濃郁果香，點綴著金黃奇異果芬芳。入口後，平衡且極富深度的口感，滿滿奶油糖果滋味，微微煙燻泥煤在味蕾穿梭。餘韻悠長，些微辛香胡椒與紅辣椒氣息、交織成獨特的經典之作。容量：300ml，酒精濃度：50-59.9%，建議售價：1,600元。圖/金車集團提供

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