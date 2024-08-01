國發基金推出振興融資方案 協助地方創生度過凱米風災

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凱米颱風衝擊台灣各地地方創生事業，為協助度過災情衝擊，國發會主委劉鏡清1日宣布「國發基金協助地方創生事業振興融資方案」，優惠措施為放寬適用對象、利息補貼(補貼2.22％)、十成信用保證以及免信保手續費(政府負擔)等4大措施，協助地方創生事業發展營運或受天然災害影響，以取得復甦及振興所需資金；此方案即日啟動，至114年6月30日止皆可申請。

劉鏡清表示，打造創生廊帶，讓地方創生成為均衡臺灣基石為重要政策方向。這次凱米颱風對地方創生事業所造成衝擊，救災如救火，刻不容緩，因此，國發基金於最短時間內，研提協助地方創生事業振興融資方案。

「國發基金協助地方創生事業振興融資方案」由國發基金提供信用保證專款，協助地方創生事業在貸款額度500萬元內，提供多項優惠措施。

方案細節為，第一，放寬適用對象，將獲選為國家發展委員會地方創生青年培力工作站之申請單位、獎勵青年投入之地方創生事業及通過「行政院地方創生會報」工作會議認定之地方創生事業納入適用對象；第二，利息補貼依中華郵政2年定期儲金機動利率(現為1.72％)的基礎上，額外加碼0.5％；第三，信用成數加碼至10成，保證成數由原9成加碼至10成；第四，信保手續費政府出，等於全額補貼信用保證手續費。

國發基金除地方創生事業振興融資方案外，創業天使投資方案及其他各項投資方案也將加強協助業者申請，希望協助地方創生事業共同度過風災難關。