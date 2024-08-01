超商豪撒會員福利 全家百樣商品5折起 7-11取貨送購物金

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超商近年積極推動會員制度，透過多元福利吸引大眾加入會員行列，除了提供專屬優惠、累點回饋，還結合各式生活服務打造更便利、個性化的購物體驗，使日常購物更加豐富。全家會員App「隨買跨店取」滿7周年，推「百項商品5折起」及「抽萬元Fami錢包儲值金」兩大好康活動；7-11即起擴大至海內外逾6萬家網購平台下單選7-11取貨付款服務，就可用OPENPOINT點數折抵EC包裹到店取貨付款金額。

全家2017年創業界之先於會員App推「隨買跨店取」，以消費者高頻重覆購買型商品為主，提供可跨店分次領取商品的便利服務，大舉推升會員人數與黏著度；後續再以轉贈及共享功能、預約取、訂閱制多元便利功能，打造更深度的會員生態圈，讓「隨買跨店取」成為會員最愛用App服務，根據「全家」銷售數據顯示，隨買跨店取最熱銷前三名品項依序為Let’s Café、Fami!ce霜淇淋與鮮乳。

適逢「隨買跨店取」服務滿7周年，20日前推週年慶活動，共有兩大好康與消費者一起歡慶：天天百項商品享5折起優惠，包含熱銷FamiCollection飲品、冰品、零食、泡麵、甜點等豐富商品，每周更新不同品項，最低可享買一送一超值好康；消費再加碼抽萬元全家Fami錢包儲值金，以及一年份全家明星商品，囊括Let’s Café中杯美式或拿鐵、Fami!ce霜淇淋。

7-11自2014年領先同業推OPENPOINT點數生態圈，藉由會員、點數、支付三策略，持續創新服務、吸引1800萬名會員愛用，包含線上線下跨通路消費累點、跨通路點數折抵消費、跨通路會員載具抽獎送點數等豐富生活體驗，自2022年起領先同業推出「點數折抵門市代收」服務，陸續開通停車費、水費、電費、瓦斯費、牌照稅、綜所稅、雙北環保兩用袋、雙北專用垃圾袋、郵票、指定電信費、指定包裹取貨付款金等，累計至今點數折抵代收項目突破30項。

看好未來零售OMO發展，7-11目前已與超過6萬多家海內外電商平台合作，即日起結合OPENPOINT生態圈推出的點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務再進化，只要是7-11合作包裹到店取貨付款的網購平台，網購下單選7-11取貨付款，到門市櫃檯領包裹結帳，直接開啟OPENPOINT App會員條碼中的點數折抵動態條碼，即可以1點OPENPOINT折抵1元貨到付款金額，8月5日至8月11日推出OPENPOINT會員限定到7-11取貨送「7元購物金」活動。