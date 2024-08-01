嘉義優鮮水產攜手全家便利商店 門市、線上平台同步開賣

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嘉義縣為推廣「嘉義優鮮」品牌水產品，嘉義縣政府再度與全家便利商店合作，除登上全家「FamiSuper」、「全家行動購」及「店長團購」虛實平台，更在全家行動購商城設嘉義優鮮水產專區，今（1日）10家首波上架水產品業者與嘉義縣長翁章梁、漁業署長張致盛、全家部長林鴻成一同開記者會，宣布嘉義優質水產品正式在全家開賣，只要有全家超商，民眾就可以就近購買、取貨，享受嘉義優鮮好滋味。

縣府農業處漁業科指出，縣府之前曾與全家便利商店合作，在全家「好生凍」商城設置嘉義優鮮水產專區，這次因全家增設線上、線下新平台，雙方再度合作，在實體門市「FamiSuper」生鮮門市、線上平台「全家行動購」、「店長團購」上架嘉義優鮮漁產，除首批10家業者，之後會定期更新上架商品，讓全台消費者不受地域限制，隨時都能嚐到嘉義水產。

今翁章梁、張致盛也與美女主廚陸巧因一起示範水產料理，張致盛說，COVID-19疫情後，全世界都發現零售通路電商變得很重要，今天嘉義縣政府整合這樣平台，各地民眾在全家實體店都可以買到嘉義生產的優質水產品，尤其台灣網購人數以都會區最多，且多集中在6都，甚至很多是小家庭，這種銷售方式也是鼓勵消費者透過網購，把「冰箱放在全家」，不用擔心冰箱放不下，間接讓消費者接受更多在地生產的農漁產品。

翁章梁指出，即日起，民眾走進全家「FamiSuper」生鮮門市就能買嘉義優鮮漁產，或在「全家行動購」數位商城、「門市店長團購平台」線上訂購，選擇就近門市取貨，透過虛實合一的精神，讓全台民眾都能輕鬆買到嘉義優鮮漁產。

翁章梁強調，有品牌就有責任，期勉所有嘉義優鮮業者繼續精進，推出更優質的產品，把關農漁產品質，讓全台更多的消費者嚐到嘉義優鮮的味道。

林鴻成指出，全家便利商店以線上平台與實體店舖優勢，成為台灣在地農漁產推廣的最佳助攻夥伴。8月1日起在商城專區內享有「1點特惠加價購」，全家會員只要使用會員點數1點，就可享單件商品95折，結合便利物流服務，消費者只需一指下單，就能在家裡附近的全家門市取貨。

縣府除邀請各大通路業者與合作業者正鑫水產、鑫溶水產、邱家兄弟、東晟水產、樂鱻冷凍、FUN心鮮蝦、祖孫蝦、崇文冷凍、蝦覓世界、好美農漁產開記者會，今也安排媒合會，讓通路業者與16家水產品業者面對面，透過試吃、產品說明，讓通路商選擇適合上架的產品，助更多業者有機會擴大通路。