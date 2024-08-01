沾上AI就大紅 誰真正賺到真金白銀？

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AI幾乎佔據了這兩年的頭條話題，只要企業沾上AI，投資者無不買單，然而這種追捧的風向似乎漸漸轉變。投資建設AI的成本越墊越高，然而獲利模式卻還遠在天邊，AI泡沫化的聲量再起，市場重新檢視AI概念股是否還值得續追？還是估值過高？現在到底有誰從AI身上賺到真金白銀？

AI大戰續延 科技巨頭做了什麼？

2022年10月，ChatGPT橫空出世，短時間內累積了超過一億的用戶，引發全球矚目。此舉引爆了科技巨頭間的AI競賽，動輒數億甚至百億美元的資金不斷往AI投入。

作為媒體焦點的OpenAI不斷擴大其AI版圖。今年3月，他們推出了AI模型「Sora」，該模型只需文本描述即可生成逼真的影片；5月，新版大模型「GPT-4o」問世，不僅提升了生成文本和影片的能力，還新增了語音模式功能；7月，OpenAI進一步推出了人工智慧搜尋引擎「SearchGPT」，直接向Google發起挑戰。

Meta於7月也發布了新版本的開源大模型Llama 3.1，這款性能可與GPT-4o比肩，號稱為目前全球最強大的語言模型旨在鼓勵開發者使用，並開創新的AI生態系統。

Google不甘示弱，將其Gemini AI聊天機器人升級至1.5 Flash版本，顯著提升了回應速度和處理能力。Google還將人工智慧與物理原理結合，推出了全新的AI天氣預測模型「NeuralGCM」，Google團隊表示，NeuralGCM在15天內的天氣預報準確度可以媲美歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）。

微軟則重注於其Copilot AI助手，認為這將掀起一場全球辦公革命。去年推出的企業版M365 Copilot，實現了Outlook、Word、PowerPoint和Teams等功能的自動化。

然而，儘管科技巨頭們不斷開發新的AI技術，其實際使用率如何呢？根據麥肯錫的調查，近三分之二的受訪者表示公司「經常使用」AI技術，這一比例是去年的兩倍。微軟和領英的報告也顯示，全球75%的「知識工作者」在使用AI應用。這兩份來自企業的調查似乎表明美國企業已全面擁抱AI，但調查範圍遠大於麥肯錫和微軟的美國人口普查局最新報告顯示，今年6月的最後兩周內，只有5%的企業使用了AI，即使在矽谷所在地的舊金山，許多科技人士也承認，他們不會每月花費20美元購買ChatGPT Plus。

知名財經雜誌《經濟學人》更是直接點出這個尷尬現象：到目前為止，AI技術幾乎沒有產生任何經濟效益。

初創公司生存遇困境 大廠開啟「另類併購」

根據《經濟學人》的估算，Google母公司Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta和微軟這五大巨頭，今年在AI領域投入約4,000億美元，預期未來將創造3,000至4,000億美元的收入。然而，這些科技巨頭要實現這一豐碩成果還有很長的路要走，即使是最樂觀的分析師也認為，微軟今年僅能從AI賺取約100億美元。

面對「AI燒錢不賺錢」的窘境，新創公司們更是舉步維艱。自今年3月以來，多家曾風光無限的AI新創公司因財務壓力而遭到重創。例如，曾募集15億美元的Inflection AI，由於沒有收入，今年3月底幾乎完全併入微軟；Anthropic在接受亞馬遜和Google超過70億美元的鉅額投資後，繼續推出新大模型Claude，但其高達20億美元的年支出和僅有1.5至2億美元的收入，讓公司持續面臨財務困境；圖像生成式AI新創公司Stability AI也因資金鏈斷裂，不得不進行業務重組和裁員。

在如此龐大的財務壓力下，這些新創公司要麼退出市場，要麼選擇賣身。而科技大廠們的收購方式也發生了變化，為了規避反壟斷審查風險，他們不再直接併購，而是採用一種新的「準併購」策略。這種被美國知名科技媒體《The Verge》稱為「反向收購招聘」（reverse acquihire）的模式，即是通過僱用新創公司的核心團隊或透過戰略投資來控制或影響新興技術。

微軟在投資Inflection AI時，就採用了這種模式。他們支付了6.4億美元的技術授權費，同時招募了Inflection AI的核心技術人員，組建了新的Microsoft AI部門。

隨後，亞馬遜對Adept AI的交易也採取了類似的模式，他們雇用了該公司包括聯合創始人兼CEO在內的核心技術團隊約66%的員工，並與這家公司達成了技術授權協議。

LinkedIn聯合創始人、美國企業家Reid Hoffman預期，「微軟聯手Inflection的做法將成為未來AI交易的一種新模式。」

AI商業模式現狀 誰真正賺到錢？

在AI熱潮的強勢帶動下，各個產業都面臨了新的一波變革壓力，好像只要稍有落後就會立即成為歷史。分析人士指出，目前AI投資狂潮主要催生了晶片製造和雲端運算的需求，而與軟體相關的企業距離獲利的結果尚有一段不短的距離需要克服。

聯想公司的調查指出，大多數企業仍未準備好充分利用AI技術。多數受訪者認為，自身公司的運算基礎設施和AI道德相關規範尚無法達到完全就緒的狀態，甚至有42%的受訪者預計至少未來兩年內是無法從AI投資中取獲回報的。但調查也顯示，96%的受訪者在未來一年內將增加對AI的投資。

彭博智庫高級分析師Anurag Rana認為，除微軟之外，當前僅有少數軟體公司的收入會因為AI的影響而有所提升，一般而言，市場上廣大的資金仍然還是流向了主要的晶片巨頭輝達以及經營雲端運算平台的業者們。

因為絕大多數的公司都沒有特別專用於AI領域的預算，所以只好從既有的非AI預算中進行調撥，壓榨出可以供AI使用的資金。整體來看，雖然他們在硬體上幾乎都是積極購買著輝達的晶片和戴爾的伺服器，但在軟體方面，並不會簽署巨額的合約。軟體行業終將從AI浪潮中獲益，但在那之前，要建立起良好的收益狀況可能需要耗費數年時間，而它們讓今年下半年的業績改善之企圖已然無法實現。

Salesforce、Okta、MongoDB、UiPath等軟體公司在財報中下調了全年收入的預期。其中，Okta更是直接點出巨觀的經濟環境成為限制，由於通膨較高於預期，且利率因聯準會而在維持在高位，在當前這種經濟乏力的狀況下，客戶對包年的合約需求大幅度下降，甚至轉而青睞較短期的訂單，最後影響到它們在新客戶獲取及既有客戶的購買擴展狀況。

以戴爾的財報為例，由於更多低利潤的AI伺服器訂單湧入，全年毛利率料將下滑，這情形也間接道出對於軟體需求的疲軟、企業預算大多擁向硬體需求的形勢。

而與之相似的場景幾乎重複在整個軟體和企業科技的行業中上演，在這種大背景下，企業對於長期軟體訂單的簽訂意願理所當然都會有所減少。

綜合來說，AI持續發光發熱的背後，科技產業的重組正在持續悄然進行中，而這當中晶片、雲端運算等相關領域的獲利最大，而軟體領域則受到了較大的衝擊，被迫透過刪減支出、減緩擴張甚至裁員等決策來對應困境。

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期望越高、失望越大 華爾街重新審視AI

近期一年之中，AI成爲市場裡閃耀的題材，然而更多的檢視與慎審已盯上這波浪潮，即便AI基礎設施的相關類股表現強勢，但花錢的投資者仍然對AI投資所能產生的回報持以擔憂之心。

對於AI的未來前景有著樂觀與悲觀的兩種說法。樂觀人士認為大型語言模型會開創出嶄新的科技世代，促使更多的工作經由AI來運作，從而提升效率並快速成長，讓企業的獲利可以大幅增長，就如過去歷史演示一樣，像工業革命般的能帶來破壞性發展。

悲觀的人們則覺得AI於商業上被抱持的期望可能已被過分誇飾，在實際的應用面無法與理想畫上等號，當大企業準備將巨額的資金投放在AI領域時，它們也開始理智起來，重新檢視其投資的必要性與效果，在這種情況之下，股市可能會面臨到修正風險。

高盛於其報告中指出AI交易的四個階段，以該框架來看，首先輝達是最顯著的受益者；第2階段則會以基礎設施類股表現為主軸，包含除輝達之外，諸多半導體公司、雲服務業者、數據中心、硬體和設備公司等事業都將受惠；第3階段則是會輪到軟體和IT服務公司受到波動，它們會藉由AI產生出的收入來獲利；第4階段的獲利會由那些因為廣泛運用AI來提高生產效率，盈利因此具有增長潛能的企業所參與。

然而分析師對這四個階段抱持的態度是遞減的，其中第4階段是最受懷疑的，在過去5年之中，極大規模的企業平均將過去3年資本支出和研發支出的31%轉化爲收益。即代表這些公司需要在2025年產生相應的收益，才能實現與過去相似的投資回報，而收益的水平至少需要較2024年增長16%。

這些企業會被要求證明它們的投資可以產生收入和利潤，若不幸的未能達到這項預期，最終勢必將產生反噬，讓過高的估值和股價大幅度的下跌，以符合實際的狀況。

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