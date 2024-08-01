新北8月中旬大停水 逾6萬戶受影響 停水區域、時間一次看

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台灣自來水公司第二區管理處因大湳給水廠高壓電氣設備檢驗等六合一工程施工，新北市林口、泰山、五股等地區，將於8月11、12日全區或部分地區停水，合計停水時間共23小時，數戶總計6萬688戶。

林口全區將於12日上午8時至13日凌晨0時停水16小時；泰山區大大科里（大科路、大科一路、錢厝坑、自強路）、同榮里（黎明路、犁頭窠）、黎明里（黎明路、泰林路3段、大科一路）以及五股區福德里（登林路83號至91-10號及112號至114-6號、登林路單號93至107號、登林路雙號116至134-3號）、德音里（外寮路），將於12日上午8時至13日凌晨2時停水18小時。

停水時間最久的為泰山區大科里南林路，將從12日上午8時起，停水至13日上午7時，共計23小時

新北市水利局除督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，同時設置13處臨時供水站及水車隨時待命，停水期間如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。

13處臨時供水站位置： 新北市林口區南勢二街154號（南勢市民活動中心） 新北市林口區公園路46號（麗林國小） 新北市林口區麗園一街6巷口（林口國宅郵局） 新北市林口區自強三街（贊天宮） 新北市林口區林口路237號（林口路竹林路口） 新北市林口區仁愛路1段378號（林口區公所） 新北市林口區仁愛路1段2號（師範大學） 新北市林口區民權路165號（湖南市民活動中心） 新北市林口區竹林路350號斜對面 新北市泰山區大科路300號（大科里民活動中心） 新北市泰山區泰林路3段22號（黎明技術學院） 新北市五股區登林路81號（新加坡花園城堡） 新北市五股區徳音里外寮路1號