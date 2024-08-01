前往主要內容
工商時報LOGO

新北8月中旬大停水 逾6萬戶受影響 停水區域、時間一次看

  • 中時即時 呂健豪
停水期間水利及共設置13處臨時供水站。（新北市水利局提供）
停水期間水利及共設置13處臨時供水站。（新北市水利局提供）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣自來水公司第二區管理處因大湳給水廠高壓電氣設備檢驗等六合一工程施工，新北市林口、泰山、五股等地區，將於8月11、12日全區或部分地區停水，合計停水時間共23小時，數戶總計6萬688戶。

林口全區將於12日上午8時至13日凌晨0時停水16小時；泰山區大大科里（大科路、大科一路、錢厝坑、自強路）、同榮里（黎明路、犁頭窠）、黎明里（黎明路、泰林路3段、大科一路）以及五股區福德里（登林路83號至91-10號及112號至114-6號、登林路單號93至107號、登林路雙號116至134-3號）、德音里（外寮路），將於12日上午8時至13日凌晨2時停水18小時。

停水時間最久的為泰山區大科里南林路，將從12日上午8時起，停水至13日上午7時，共計23小時

新北市水利局除督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，同時設置13處臨時供水站及水車隨時待命，停水期間如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。

13處臨時供水站位置： 新北市林口區南勢二街154號（南勢市民活動中心） 新北市林口區公園路46號（麗林國小） 新北市林口區麗園一街6巷口（林口國宅郵局） 新北市林口區自強三街（贊天宮） 新北市林口區林口路237號（林口路竹林路口） 新北市林口區仁愛路1段378號（林口區公所） 新北市林口區仁愛路1段2號（師範大學） 新北市林口區民權路165號（湖南市民活動中心） 新北市林口區竹林路350號斜對面 新北市泰山區大科路300號（大科里民活動中心） 新北市泰山區泰林路3段22號（黎明技術學院） 新北市五股區登林路81號（新加坡花園城堡） 新北市五股區徳音里外寮路1號

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 打入輝達供應鏈 這檔帶量攻漲停 逾2.3萬張排隊等買

  2. 中東緊張 海運業撿到槍 運價還會漲？

  3. 納智捷7月領牌續破千 限時全面開放一般大眾試駕

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。