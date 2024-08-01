市售巴西蘑菇、丁香魚重金屬超標 出包業者曝

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食品中含有重金屬可能對人體造成危害。食藥署與各縣市持續監測國內市售食品，今年4到6月共檢驗227件，其中2件檢出重金屬「鎘」超標，分別是高雄市業者販售的巴西蘑菇，以及宜蘭縣業者販售的冷凍生丁香魚，皆已限期改正，後續將列入優先稽查名單。

為保障國人飲食安全，食要署與地方政府衛生局持續監測國內市售食品中重金屬含量。今年4到6月總計共完成227件食品檢驗重金屬，包含27件食米及其他穀類、43件蔬果植物類、7件藻類食品、42件水產品、11件禽畜產品、31件蛋品及其加工品、39件嬰幼兒食品、7件盛裝飲用水、5件乳品、5件罐頭食品、5件飲料類、2件脂肪抹醬及3件食用油脂。

227件食品中，共驗出2件不合格。食藥署副署長林金富說明，其中1件水產品為宜蘭縣溪O食品有限公司販售的冷凍生丁香魚，檢出重金屬鎘0.09 mg／kg，超出0.05 mg／kg的標準，地方衛生局命業者限期改正後，無產品可供複驗，後續將加強管理。

另一件違規產品為高雄市業者王O源販售的巴西蘑菇。林金富說明，該產品檢出重金屬鎘3 mg／kg，超出2 mg／kg的標準，地方衛生局命業者限期改正後，無產品可供複驗，後續將加強管理。但由於業者無法提出產品來源資料，違反《食安法》第47條，遭開罰3萬元。

林金富說明，依《食安法》規定，違規產品需下架回收，且限期改正，未改正可處3萬元以上、300萬以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。