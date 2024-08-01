高雄洲際酒店歡慶父親節活動讓爸爸變老饕

為迎接即將到來的父親節，高雄洲際酒店 SEEDS大地義式餐廳及 HAWKER好客南洋餐廳推出限時節日活動。位於高雄洲際酒店一樓的SEEDS大地義式餐廳重磅獻上父親專屬優惠，於2024 / 8 / 8 – 2024 / 8 / 11至餐廳用餐，父親本人可享高達 5 折優惠！另外，現場也提供家庭合照拍立得服務，為賓客留下溫馨美好的團聚回憶；位於二樓的HAWKER南洋餐廳，則推出8月限定節日推薦單點菜單，包含「珍寶小吃拼盤」、「酥炸牛肉條佐千島醬」、「南洋海陸雙享」，更獻上台灣啤酒及虎牌啤酒買一送一的優惠活動，與最親愛的爸爸沁涼乾杯，慶祝這個專屬於他的節日！

為迎接即將到來的父親節，高雄洲際酒店 SEEDS 大地義式餐廳限時獻上父親專屬禮遇。圖/業者提供

SEEDS大地義式餐廳父親節專屬優惠

在SEEDS大地義式餐廳，以在地食材融合義式料理為核心，由擁有豐富經驗的洲際行家主廚余俊傑領銜，與其優秀團隊攜手，以精湛的技藝呈現地道的義大利美饌。為慶祝一年一度的父親節，特別為爸爸們準備了專屬的用餐優惠。

高雄洲際酒店 HAWKER 好客南洋餐廳推出父親節期間限定單點美饌。圖/業者提供

凡於2024年8月8日至2024年8月11日期間，至SEEDS大地義式餐廳用餐，只需出示父親身份證明（攜帶小孩一同用餐、身分證件、照片及訊息等），即可尊享餐費5折的特別禮遇。此外，我們還提供拍立得家庭合照服務，讓您與家人在這個特別的節日留下珍貴的回憶。

8 月 BeerBQ 海陸組合：經典爐烤牛排 ＋ 好評海鮮加碼

繼 7 月廣受好評的海鮮自助饗宴後，8 月我們為您帶來更加豐富的 BeerBQ 海陸組合。除了經典的現切爐烤肋眼牛排外，本次特別加碼推出多種海鮮，如新鮮美味的旭蟹和三點蟹，以及令人垂涎的焗烤松露白醬龍蝦和現烤大魷魚，為您呈現一場奢華的夏季夜晚盛宴。父親節週末，邀請您和您的家人來到 SEEDS 大地義式餐廳，共同體驗這場美食盛會。在炎熱的夏季夜晚，讓我們為您準備最豐富的海陸美味，讓您的味蕾在這個特別的節日得到最大的滿足。加價 500 元，即可享受指定葡萄酒和義大利 Peroni 生啤酒暢飲，與爸爸一起舉杯慶祝，共度美好時光。歡迎全家大小一起來SEEDS大地義式餐廳，共享美味佳餚與溫馨時光，為這個父親節增添更多的幸福和歡笑。