靜宜企管系三大學程打造AI職場即戰力 競賽常勝軍表現優異亮眼

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靜宜大學企管系具備行銷、人力資源和營運與決策三大學程，學生不僅學的廣且學得精，並可透過實習、競賽提前熟悉職場實務出路寬廣！企管系學生更是重要競賽常勝軍，今年分別榮獲中部8校永續智慧黑客松比賽及管理個案競賽兩項冠軍。因應AI時代，企管系課程積極融入數位學習，明年將更名為「行銷與數位經營管理學系」，與時俱進。

企管系主任康照宗表示，行銷是靜宜企管系的特色，近年來更積極將傳統的管理課程融入數位教學，成為另一發展特色！並將個案教學及參與式學習融入管理專業課程，同時透過專題研究協助學生與企業實務連結，以提升就業競爭力。

康照宗說，企管系在大三下學期及大四上學期，鼓勵學生實習、出國遊學及參與全國性競賽，將所學知識應用於企業實務，落實學用合一！學生畢業後不僅出路寬廣，可選擇就讀國內外研究所繼續深造，今年便有系友考取美國康乃爾大學研究所；其次，可以擔任國中小學及大學教職。也有畢業校友在台積電等科技業任職或是成功創業，如永泰企業總經理何宗倫就是企管系校友，2022年更榮獲第17屆金炬獎「十大績優企業」及「十大潛力經理人」雙獎肯定。

靜宜企管系副教授方祥明指出，該系的行銷特色課程，更結合AI圖文生成應用軟體等數位工具，同時由專業領域業師進行教學，融入大學USR計畫，讓學生學習新的數位行銷工具，提升實務應用的能力。

此外，因應部分公司要求員工需具備ERP證照，以應用於財務、生管、倉儲等實務管理；靜宜企管系亦開設相關課程，輔導並鼓勵學生在學時就考取相關證照，具備職場即戰力。

方祥明表示，目前靜宜企管系規劃行銷、人力資源、及營運與決策等三大學程，並有良好的輔導機制，學生可針對興趣選擇學程，在該領域專精學習及發展；畢業前藉由實習、競賽等累積實戰經驗，無縫接軌職場！

靜宜企管系應屆畢業生曾惠鈺在大學期間完整修習行銷及人資學程，對營運與決策學程亦有涉獵；今年不僅與團隊成員榮獲中部8校永續智慧黑客松比賽冠軍，並因為觀察親友消費習慣，引發研究探討的興趣，獲得國科會大專學生研究計畫補助！她同時到國內知名公司實習，在財務部門學習會計帳流程與業務溝通等實務；表現傑出獲得公司直接留任邀請。因她已考取北科大研究所，希望先攻讀碩士，再決定未來就業方向。

大四學生陳柚妘及劉宜郡則參與中部8校管理個案競賽榮獲冠軍！陳柚妘大一時即曾參加該項競賽，因剛入學需從方法、工具一路摸索，可惜只拿到第二名。她大四時捲土重來，團隊5人經過不斷練習及磨合，必須在2小時內閱讀個案，快速找到企業核心問題，擬定解決方案，製作簡報及上台報告，並與競爭對手互相交鋒，合作無間，最後勇奪冠軍殊榮。