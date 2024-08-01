凱米颱風意外製造「打卡景點」 擱淺貨輪變身台南熱門新地標

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凱米颱風期間，台南沿海出現擱淺在曾文溪口、鹿耳門溪口及黃金海岸附近共3艘貨輪，其中黃金海岸擱淺貨輪因為離市區近，更成為民眾打卡熱門景點，每天都湧入許多人潮前往拍照上傳，民眾還口耳相傳「很好拍」、保證「限定美景」，意外成為台南近日爆紅景點。

擱淺在黃金海岸船屋北側約300公尺處是1艘非洲多哥籍蘇菲亞號貨輪，9名緬甸籍船員無恙，為避免防止擱淺貨輪發生漏油情形，汙染海域，凱米颱風遠離後，相關單位趁著天氣轉晴已開始抽油。貨輪擱淺後續處理問題仍待解決，但連日來卻吸引不少人前往拍照，由於少有機會能近距離欣賞貨輪，「限定美景」吸引民眾闔家大小專程拍照留念 。

市議員李啟維指出，考量安全問題，針對目前被打到岸邊擱淺的貨船，要拖也拖不動，也不可能就此停在原地不處理，這些船如果破損也有漏油汙染海洋疑慮，日後要如何解體善後都是棘手問題，，政府應建立進港避風機制。

對此，安平港營運處也說明，過去台灣曾發生過靠港船隻纜繩斷裂造成重大災損，安平港共有20座碼頭，扣掉4、5座碼頭正對港口，颱風並不適合泊靠，最多只能停靠10幾艘，由於這些擱淺船隻是行經公海，並非要進來台灣的港口，也沒要求進港，目前交通部航港局也已召集市府及相關單位對擱淺船隻嚴密監控，防範漏油造成海洋汙染。