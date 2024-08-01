漢神百貨進軍台中開幕日曝！引進500家品牌 影城、空中咖啡廳都有

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預計總投資將破百億的台中「漢神洲際購物廣場」工程進度邁入新的里程碑，今（1日）舉辦上樑典禮，漢神購物中心總經理南野雄介表示，預計於2025年第四季營運，打造出符合中部地區顧客期待的高級精緻及跨界多元時尚娛樂體驗的嶄新據點。

南野雄介說，「漢神跨出高雄再度擴展全新據點，看好中台灣地區強勁的消費動能，加上北屯區近一年來人口流入為全台第一，並鄰近中部科學園區和潭子科技產業園區，因此漢神洲際購物廣場選擇進駐具高度發展潛力的北屯區，成為北台中區域首座大型購物商場，總面積含立體停車場共約6.6萬坪，規劃地下4層、地上7層，預計引進近500家國內外品牌。」

據悉，屆時將包括奢華購物、特色餐飲、電影院、空中咖啡廳及多功能展演場域等，延長顧客停留時間，其中集團旗下關係企業漢來美食看好漢神洲際發展前景，預計將進駐台北最強自助餐島語及超人氣溜溜酸菜魚等共四家品牌，目前招商進度已達9成。

漢神洲際購物廣場以珠寶盒為設計概念，同時採用綠建築玻璃帷幕引入自然光源，當陽光映照時反射出璀璨光芒，就宛如光彩奪目的珠寶盒般熠熠生輝。在交通面位處中彰投最重要的移動大動脈74號快速道路上，國道1號、4號連接74快速道路，更便於中部地區各區域及其他縣市顧客到達，除了便捷的交通路網，漢神洲際也因應顧客停車需求，規劃市區商場最大的停車場空間，共6500個汽機車停車空間，並可望增加2500名就業機會。