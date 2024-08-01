台南沙崙K-12明年啟動招生 在地里長憂心1件事

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全台第1所公立K-12（幼兒園到高中）學校，新校舍預計明年4月完工，114學年度就會展開招生，沙崙高中新設校籌備處主任黃詞凰1日就職，教育界、在地里長都來祝賀，各界也看好沙崙K-12發展；當地武東里長劉延欽則擔心在地大潭國小未來恐擠不進沙崙國中，希望納入優先保障。

沙崙高中新設校籌備處主任8月1日就職，由原南科實中教務主任黃詞凰接任，黃詞凰表示，學校未來人文、科學並重，結合沙崙綠能科學園區的綠能、AI發展課程。至於家長最關切的招生情形，未來K-12幼兒園將招收2班，國小部每年級3班， 共18班，國中部每年級6班，也是18班，高中部每年級3班，共9班， 明年先招收高一3班。

地方對於沙崙K-12到來滿懷期待，卻也擔心當地大潭國小畢業生未來可能擠不進沙崙K-12就讀。劉延欽說，當初設立沙崙國中就是希望讓大潭、武東在地學生能就近就讀，不用奔波10餘公里跑到歸仁國中求學，但沙崙K-12未來將比照南科實中模式辦學，成為明星學校指日可待，但也勢必排擠在地學生就近求學便利性。

他說，由於沙崙綠能科學城快速發展，當地建案一棟蓋過一棟，目前沙崙里當地人口已有顯著增加，從不到千人已成長到逾2000人，武東里人口也從2000人增加至約4000人，確實看得到地方發展，但也更煩惱大潭國小未來就學遭排擠，希望能優先保障大潭國小學生進入沙崙國中就讀。

教育局副局長王崑源說，目前正開始收集地方意見、聽取大家對學校未來發展看法，今天聽到多名在地里長心聲，教育局預計11月就會召開學區調整會議，屆時會提出相關意見，作為學校前置規畫。